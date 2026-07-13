Az uszonyosúszó-világbajnok Kiss Nándor már a Balaton-átúszásra készül
A dél-koreai Incshonban rendezett CMAS felnőtt uszonyosúszó-világbajnokságon Kiss Nándor három egyéni világbajnoki címet szerzett, emellett tagja volt az aranyérmes 4x200 méteres férfi felszíni váltónak is. A magyar válogatott összesen kilenc arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a világbajnokságot, amellyel az éremtáblázat második helyén végzett.
Az idén háromszoros egyéni világbajnok Kiss Nándor a 200, a 400 és a 800 méteres felszíni úszásban egyaránt megvédte címét. A 4x200 méteres férfi felszíni váltóban Bukor Ádámmal, Mozsár Alexszel és Kovács Megyerrel együtt ismét a világ legjobbjának bizonyult. Kiss Nándor szerint a legnehezebb feladat ezúttal a 200 méteres versenyszám volt.
„A 200 méter jelentette a legnagyobb kihívást – idézi Kiss Nándort a szövetség hírlevele. – Ott volt a legerősebb mezőny, ráadásul címvédőként és világcsúcstartóként álltam rajthoz. Ilyenkor egészen más a helyzet, hiszen nem támadni kell, hanem megőrizni azt, amit korábban már megszereztél. Ez mindig nagyobb felelősséggel jár.”
A 400 méteren saját világcsúcsától mindössze két tizedmásodperccel maradt el, ami jól mutatja, hogy a felkészülés ismét kiválóan sikerült. Pedig az év korántsem alakult zökkenőmentesen.
„Az év első felében az egyetem élvezett prioritást, gépészmérnöknek tanulok Gödöllőn, ezért kevesebbet tudtam edzeni. A világbajnokság előtt azonban Veress András edzőmmel sikerült nagyon jól felépíteni a munkát, és úgy érzem, kihoztuk belőle a maximumot. Elégedetten tértem haza Dél-Koreából” – nyilatkozta az összességében hétszeres világbajnok Kiss Nándor, aki a következő nagy kihívásáról is beszélt. Szombaton résztvesz a Balaton-átúszáson.
„Most a 44. Lidl Balaton-átúszás következik. Kovács Megyerrel együtt az első rajtban indulunk, és szeretnénk megdönteni a pályacsúcsot. Ilyen hosszú távon még nem versenyeztünk együtt, de izgatottan várjuk a kihívást. Ha az időjárás miatt nem halasztják el a rendezvényt, ott leszünk a rajtnál, és megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni.”
A dél-koreai Incshonban rendezett uszonyosúszó-világbajnokságon a medencés úszásban Európa-bajnok és világjátékok-győztes Szabó Györgyei Szebasztián 50 méteren aranyérmet, 100 méteren bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban.
„Jó érzés egy másik közegben is versenyezni, új ellenfelekkel találkozni, új célokat kitűzni. Az uszonyos úszás ráadásul plusz önbizalmat is ad. Mindig is erős volt a lábmunkám, talán ezért is feküdt ennyire ez a sportág. Már a 2029-es világjátékok is ott van a terveim között, és egy új kihívás is foglalkoztat: szeretném kipróbálni a monofint. Még nem tudom, mennyire fekszik majd, de kíváncsi vagyok rá. Szeretem a kihívásokat, és úgy érzem, még bőven vannak bennem új célok az uszonyosúszásban is.”
|A Magyar Búvár Szakszövetség számára a világbajnoki sikerek mellett a következő hetek is kiemelten fontosak lesznek. 2026. augusztus 23. és 30. között Gyékényes ad otthont a Tájékozódási Búvárúszó Európa-bajnokságnak.
Dr. Gémesi György, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke szerint a világversenyek nemcsak az eredmények miatt fontosak.
„A búvársport ugyan nem olimpiai sportág, de eredményességét tekintve a magyar sport egyik legsikeresebb területe. Ezeket a sikereket folyamatosan meg kell mutatnunk a nyilvánosságnak, mert csak így tudjuk megszólítani a fiatalokat. Azt szeretnénk, hogy minél többen kapjanak kedvet az úszáshoz és a búvársporthoz, és higgyék el, hogy munkával a világ legjobbjai közé lehet kerülni. Büszkék vagyunk sportolóink teljesítményére, és bízom benne, hogy a gyékényesi Európa-bajnokság is tovább erősíti sportágunk hazai és nemzetközi elismertségét” – nyilatkozta a sportvezető.