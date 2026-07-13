Az uszonyosúszó-világbajnok Kiss Nándor már a Balaton-átúszásra készül

A dél-koreai Incshonban rendezett CMAS felnőtt uszonyosúszó-világbajnokságon Kiss Nándor három egyéni világbajnoki címet szerzett, emellett tagja volt az aranyérmes 4x200 méteres férfi felszíni váltónak is. A magyar válogatott összesen kilenc arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a világbajnokságot, amellyel az éremtáblázat második helyén végzett.

Az idén háromszoros egyéni világbajnok Kiss Nándor a 200, a 400 és a 800 méteres felszíni úszásban egyaránt megvédte címét. A 4x200 méteres férfi felszíni váltóban Bukor Ádámmal, Mozsár Alexszel és Kovács Megyerrel együtt ismét a világ legjobbjának bizonyult. Kiss Nándor szerint a legnehezebb feladat ezúttal a 200 méteres versenyszám volt.



„A 200 méter jelentette a legnagyobb kihívást – idézi Kiss Nándort a szövetség hírlevele. – Ott volt a legerősebb mezőny, ráadásul címvédőként és világcsúcstartóként álltam rajthoz. Ilyenkor egészen más a helyzet, hiszen nem támadni kell, hanem megőrizni azt, amit korábban már megszereztél. Ez mindig nagyobb felelősséggel jár.”



A 400 méteren saját világcsúcsától mindössze két tizedmásodperccel maradt el, ami jól mutatja, hogy a felkészülés ismét kiválóan sikerült. Pedig az év korántsem alakult zökkenőmentesen.



„Az év első felében az egyetem élvezett prioritást, gépészmérnöknek tanulok Gödöllőn, ezért kevesebbet tudtam edzeni. A világbajnokság előtt azonban Veress András edzőmmel sikerült nagyon jól felépíteni a munkát, és úgy érzem, kihoztuk belőle a maximumot. Elégedetten tértem haza Dél-Koreából” – nyilatkozta az összességében hétszeres világbajnok Kiss Nándor, aki a következő nagy kihívásáról is beszélt. Szombaton résztvesz a Balaton-átúszáson.



„Most a 44. Lidl Balaton-átúszás következik. Kovács Megyerrel együtt az első rajtban indulunk, és szeretnénk megdönteni a pályacsúcsot. Ilyen hosszú távon még nem versenyeztünk együtt, de izgatottan várjuk a kihívást. Ha az időjárás miatt nem halasztják el a rendezvényt, ott leszünk a rajtnál, és megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni.”

