Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Az uszonyosúszó-világbajnok Kiss Nándor már a Balaton-átúszásra készül

P. K.P. K.
2026.07.13. 16:14
null
Kiss Nándor (jobbra) egyéniben három világbajnoki címet nyert Dél-Koreában (Fotó: Magyar Búvár Szakszövetség)
Címkék
vízi sportok uszonyosúszó-világbajnokság csupasport Kiss Nándor
Június végén a magyar küldöttség 9 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzéremmel az éremtáblázat második helyén végzett a dél-koreai Incshonban rendezett uszonyosúszó-világbajnokságon. A három egyéni világbajnoki címet szerző Kiss Nándorral a Magyar Búvár Szakszövetség készített interjút.

 

 

A dél-koreai Incshonban rendezett CMAS felnőtt uszonyosúszó-világbajnokságon Kiss Nándor három egyéni világbajnoki címet szerzett, emellett tagja volt az aranyérmes 4x200 méteres férfi felszíni váltónak is. A magyar válogatott összesen kilenc arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel zárta a világbajnokságot, amellyel az éremtáblázat második helyén végzett. 

Az idén háromszoros egyéni világbajnok Kiss Nándor a 200, a 400 és a 800 méteres felszíni úszásban egyaránt megvédte címét. A 4x200 méteres férfi felszíni váltóban Bukor Ádámmal, Mozsár Alexszel és Kovács Megyerrel együtt ismét a világ legjobbjának bizonyult. Kiss Nándor szerint a legnehezebb feladat ezúttal a 200 méteres versenyszám volt.

„A 200 méter jelentette a legnagyobb kihívást – idézi Kiss Nándort a szövetség hírlevele. –   Ott volt a legerősebb mezőny, ráadásul címvédőként és világcsúcstartóként álltam rajthoz. Ilyenkor egészen más a helyzet, hiszen nem támadni kell, hanem megőrizni azt, amit korábban már megszereztél. Ez mindig nagyobb felelősséggel jár.”

A 400 méteren saját világcsúcsától mindössze két tizedmásodperccel maradt el, ami jól mutatja, hogy a felkészülés ismét kiválóan sikerült. Pedig az év korántsem alakult zökkenőmentesen.

„Az év első felében az egyetem élvezett prioritást, gépészmérnöknek tanulok Gödöllőn, ezért kevesebbet tudtam edzeni. A világbajnokság előtt azonban Veress András edzőmmel sikerült nagyon jól felépíteni a munkát, és úgy érzem, kihoztuk belőle a maximumot. Elégedetten tértem haza Dél-Koreából” – nyilatkozta az összességében  hétszeres világbajnok Kiss Nándor, aki a következő nagy kihívásáról is beszélt. Szombaton résztvesz a Balaton-átúszáson. 

„Most a 44. Lidl Balaton-átúszás következik. Kovács Megyerrel együtt az első rajtban indulunk, és szeretnénk megdönteni a pályacsúcsot. Ilyen hosszú távon még nem versenyeztünk együtt, de izgatottan várjuk a kihívást. Ha az időjárás miatt nem halasztják el a rendezvényt, ott leszünk a rajtnál, és megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni.”
 

Úszás
2026.07.07. 11:07

Tizennégy magyar érem, Szabó Györgyei Szebasztián is győzött az uszonyosúszó-világbajnokságon

A magyar küldöttség az éremtáblázat második helyén végzett.

 

A dél-koreai Incshonban rendezett uszonyosúszó-világbajnokságon a medencés úszásban Európa-bajnok és világjátékok-győztes Szabó Györgyei Szebasztián 50 méteren aranyérmet, 100 méteren bronzérmet szerzett uszonyos gyorsúszásban.


Szabó Györgyei az  augusztus eleji párizsi úszó Eb-re készül, de az uszonyosúszó-vb után elmondta, mentálisan sokat ad számára, hogy más sportágban is versenyez:

„Jó érzés egy másik közegben is versenyezni, új ellenfelekkel találkozni, új célokat kitűzni. Az uszonyos úszás ráadásul plusz önbizalmat is ad. Mindig is erős volt a lábmunkám, talán ezért is feküdt ennyire ez a sportág. Már a 2029-es világjátékok is ott van a terveim között, és egy új kihívás is foglalkoztat: szeretném kipróbálni a monofint. Még nem tudom, mennyire fekszik majd, de kíváncsi vagyok rá. Szeretem a kihívásokat, és úgy érzem, még bőven vannak bennem új célok az uszonyosúszásban is.” 

SZABÓ GYÖRGYEI SZEBASZTIÁN IS ARANYÉRMET NYERT

 

A Magyar Búvár Szakszövetség számára a világbajnoki sikerek mellett a következő hetek is kiemelten fontosak lesznek. 2026. augusztus 23. és 30. között Gyékényes ad otthont a Tájékozódási Búvárúszó Európa-bajnokságnak. 

Dr. Gémesi György, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke szerint a világversenyek nemcsak az eredmények miatt fontosak.

„A búvársport ugyan nem olimpiai sportág, de eredményességét tekintve a magyar sport egyik legsikeresebb területe. Ezeket a sikereket folyamatosan meg kell mutatnunk a nyilvánosságnak, mert csak így tudjuk megszólítani a fiatalokat. Azt szeretnénk, hogy minél többen kapjanak kedvet az úszáshoz és a búvársporthoz, és higgyék el, hogy munkával a világ legjobbjai közé lehet kerülni. Büszkék vagyunk sportolóink teljesítményére, és bízom benne, hogy a gyékényesi Európa-bajnokság is tovább erősíti sportágunk hazai és nemzetközi elismertségét” – nyilatkozta a sportvezető.
 
ÚJABB KIHÍVÁS


 

vízi sportok uszonyosúszó-világbajnokság csupasport Kiss Nándor
Legfrissebb hírek

A béke kerékpáros nagykövete – Hosszú Kávé Zelei Józseffel

Képes Sport
Tegnap, 8:33

Jön az ország egyik legkülönlegesebb úszóversenye – hatszázan a Dunában

Csupasport
2026.07.02. 18:11

Több mint négyezren evezték át a Balatont

Csupasport
2026.06.28. 04:30

Jó hír a bringásoknak: kerékpárosbarát szállásláncolatot hoztak létre a balatoni régióban

Csupasport
2026.06.26. 10:56

„Mozdulj velünk!” – jön az olimpia napja szombaton a Városligetben

Csupasport
2026.06.19. 13:48

Bódis Tamás ismét magyar rekordot döntött, és vezeti a világranglistát – 6 óra alatt 93.9 km-t futott

Csupasport
2026.06.15. 11:13

Mélypontra került, szenvedett, de ezüstérmet szerzett az UTH-n

Csupasport
2026.06.13. 08:55

Jön a Mozgás Éjszakája Budapesten, vidéken és a határon túl is

Csupasport
2026.06.11. 15:26
Ezek is érdekelhetik