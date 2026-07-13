Ha július 13. és futball-vb, akkor Bene, Romário, Baggio, Götze és az első világbajnoki gól

A labdarúgó-világbajnokság születésnapját ünnepeljük ma: 1930-ban ezen a napon, azaz július 13-án játszották le az első (két) vb-mérkőzést. A vb-múltat napról napra feldolgozó sorozatunk mai részében az első gól története mellett felelevenítjük, hogy ugyanezen a napon két másik világbajnokságon (1950, 1994) kettőre csökkent az aranyérem-várományos csapatok száma, 1966-ban megkezdte vb-szereplését a magyar válogatott, míg 2014-ben negyedszer is világbajnokká avatták Németországot.

Videókra, korabeli újságcímlapokra, fotókra épülő sorozatunk mai epizódja ide kattintva érhető el.