Nemzeti Sportrádió

Ha július 13. és futball-vb, akkor Bene, Romário, Baggio, Götze és az első világbajnoki gól

K. Zs.K. Zs.
2026.07.13. 17:20
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1994: Romário apró termetű csatár volt, mégis fejjel verte meg a svéd védőket az elődöntőben (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság születésnapját ünnepeljük ma: 1930-ban ezen a napon, azaz július 13-án játszották le az első (két) vb-mérkőzést. A vb-múltat napról napra feldolgozó sorozatunk mai részében az első gól története mellett felelevenítjük, hogy ugyanezen a napon két másik világbajnokságon (1950, 1994) kettőre csökkent az aranyérem-várományos csapatok száma, 1966-ban megkezdte vb-szereplését a magyar válogatott, míg 2014-ben negyedszer is világbajnokká avatták Németországot.

Videókra, korabeli újságcímlapokra, fotókra épülő sorozatunk mai epizódja ide kattintva érhető el.

 

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