Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso megtartaná Enzo Fernándezt, Alejandro Garnacho viszont távozhat

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.13. 18:13
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Xabi Alonso válaszolt az újságírók kérdéseire (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Xabi Alonso Premier League
Xabi Alonso megtartotta első sajtótájékoztatóját a Chelsea edzőjeként, és a csapat több játékosáról is beszélt.

Xabi Alonso sok témát érintett, így beszélt játékosokról is, s elmondta, szeretné, ha Enzo Fernández maradna a csapatnál, és ezt az argentin válogatott támadóval is tudatta – a 25 éves játékost a sajtó szóba hozta a Real Madriddal, amely aztán közleményt adott ki arról, hogy nem tervezi szerződtetni Fernándezt.

Alejandro Garnacho nem edz a csapattal az előszezonban, és állítólag a klub 50 millió fontért cserébe hajlandó megválni tőle, a Roma pedig szeretné megszerezni.

„Beszéltem a sportigazgatókkal, és érdeklődnek iránta más klubok. Meglátjuk, hogyan alakul, de remélhetőleg úgy végződik, hogy azzal mindegyik fél elégedett lesz” – mondta el Garnacho helyzetéről a baszk edző, aki Nicolas Jacksonról elárulta, hogy majd az ázsiai túra idején csatlakozik a csapathoz, s nagyon várja, hogy együtt dolgozzon a szenegáli válogatott csatárral. A 44 éves szakvezető Cole Palmert különleges tehetségnek nevezte, aki jó mentalitással kezdte el a munkát.

A célokról is szó esett, és elmondta, szeretnék kiharcolni majd a nemzetközi kupaindulást. Szerinte a játékosok éhesek a sikerre, és képesek jó idényt szállítani, de sok munkára lesz szükség. Hozzátette, hogy reméli, amikor végre teljes kerettel dolgozhat, akkor világbajnokok is lesznek a csapatban – írja a BBC.

A Chelsea-re az előszezonban öt felkészülési meccs (Western Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, Milan, Johor Darul Ta'zim FC) vár majd július 28. és augusztus 9. között, míg az idény augusztus 24-én kezdődik a Fulham elleni bajnokival.

 

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