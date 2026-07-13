Egy pöttöm óriás: Romário a döntőbe fejelte Brazíliát – vb-időutazás videókkal

Lucien Laurent

1930: AZ ELSŐ VB-GÓL ÉS AZ ELSŐ VB-GYŐZELEM A FRANCIÁKÉ

A montevideói Pocitos Stadion ma már nem létezik, ám emlékét nem csak az az ezer ember őrizte sokáig, aki lelátójáról 1930. július 13-án megtekintette a Franciaország–Mexikó mérkőzést.

Történelmi másfél óra volt ez, hiszen e találkozóval (és a párhuzamosan rendezett Egyesült Államok–Belgium összecsapással) kezdődött meg a mindössze 13 csapatos uruguayi torna, a labdarúgó-világbajnokságok ma is íródó sikertörténetének első fejezete.

A meccset a franciák nyerték meg, az első vb-gól pedig a francia Lucien Laurent-é lett. Ezt amolyan jutalomfélének is be lehetett tudni – ugyanis a több évtizedes vb-előkészítő munkában a francia sportdiplomaták, élükön Jules Rimet-vel, kulcsszerepet játszottak.

Az első napon máris alkalom nyílt kétgólos játékost ünnepelni, sőt a francia André Maschinot és az amerikai Bart McGhee személyében mindjárt kettőt is.

A belinkelt videón az idős Lucien Laurent (1907–2005) felidézi, hogyan született a történelmi gól, és elmeséli azt is, hogy sok-sok éven át sem ő, sem a világ nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget – a „legenda” a média és a futball fejlődésével született meg. VIDEÓ ITT!

Érdekesség, hogy Laurent 1935-ben, a mieink ellen 2:0-ra megnyert mérkőzésen volt utoljára válogatott.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Montevideo Franciaország–Mexikó 4:1 Montevideo Egyesült Államok–Belgium 3:0 VB 1930, URUGUAY – JÚLIUS 13.

Az aranykapu szélesre tárult

1950: ÚJABB KIADÓS GÓLZÁPOR TÁPLÁLJA A BRAZILOK ARANYREMÉNYEIT

Az első brazíliai vb négyes döntőjének július 13-i játéknapján a két bivalyerős dél-amerikai válogatott legyőzte európai ellenfelét, így biztossá vált, hogy Brazília vagy Uruguay lesz a második világháború utáni első világbajnok.

Igazából persze szinte mindenki a spanyolokon – és korábban a svédeken is – átgázoló brazilokban látta a későbbi győztest. A házigazdák valósággal szárnyaltak, Ademir a nyolcadik és a kilencedik gólját szerezte a tornán, Chicónak sem a spanyolok elleni volt az első duplázása, sőt Jair és Zizinho neve sem először került a góllövők közé. VIDEÓ ITT!

A brazilok pontelőnnyel vezették a négyes döntőt, így az utolsó meccsen a döntetlen is elégnek ígérkezett az első világbajnoki címük megszerzéséhez. Az utolsó ellenfél majd Uruguay lesz, amely július 13-án csak nagy nehézségek árán gyűrte le Svédországot Óscar Míguez (2) és Alcides Ghiggia találatával. Mindenképpen intő jel volt azonban a házigazdák számára, hogy az „uruk” kétszer is vert helyzetből felállva nyerték meg e mérkőzést. VIDEÓ ITT!

NÉGYES DÖNTŐ Rio de Janeiro Brazília–Spanyolország 6:1 Sao Paulo Uruguay–Svédország 3:2 VB 1950, BRAZÍLIA – JÚLIUS 13.

A Népsport tudósítása

1966: A MAGYAR VÁLOGATOTT VERESÉGGEL KEZD ANGLIÁBAN

A magyar válogatott harmadszor találkozott Portugáliával, és az egy-egy vereség, valamint döntetlen mellé kudarc került a mérlegbe 1966. július 13-án, az első angliai fellépésen. Szentmihályi Antal tétovázását kihasználva José Augusto már a 2. percben vezetést szerzett a portugáloknak, és bár Bene Ferenc is góllal büntetett egy védelmi megingást a túloldalon (60. perc), kisvártatva a magyar kapus megint hibázott, amit Augusto újfent kihasznált. A lefújás előtti pillanatokban José Torres is betalált, így Baróti Lajos válogatottja kétgólos vereséget emésztve készülhetett a címvédő brazilok elleni, igen nehéznek ígérkező mérkőzésre. VIDEÓ ITT!

Ugyanezen a napon a korszak legjobb argentin támadója, Luis Artime két góljával elintézte a két évvel korábbi Európa-bajnokot, Spanyolországot (2. csoport), míg a vb-történelem fent említett első mérkőzésének „visszavágóján” megosztoztak a pontokon a franciák és a mexikóiak (1. csoport).

A 4. csoport nyitánya is visszavágó volt a javából, méghozzá a négy évvel korábbi „santiagói csatáé”. Akkor az olaszok kettős emberhátrányban 2:0-ra kikaptak a házigazda Chilétől – most teljes létszámban, Sandro Mazzola és Paolo Barison révén két góllal vettek elégtételt a történtekért. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK London Franciaország–Mexikó 1:1 Birmingham Argentína–Spanyolország 2:1 Manchester Portugália–Magyarország 3:1 Sunderland Olaszország–Chile 2:0 VB 1966, ANGLIA – JÚLIUS 13.

Romário befejelte, Brazília szeretettel várta az olaszokat

1994: KÉT HÁROMSZOROS VILÁGBAJNOK JUT BE A LOS ANGELES-I FINÁLÉBA

Az akkoriban még háromszoros világbajnok Brazília (1958, 1962, 1970) és az akkoriban még szintén háromszoros világbajnok Olaszország (1934, 1938, 1982) győzelmét hozta az egyesült államokbeli torna elődöntőjének két összecsapása.

A brazilok jó ismerőseikre akadtak az „aranykapuban”: a svédekkel már ezen a viadalon is megmérkőztek egyszer, a vb-k történetében pedig ez volt a hetedik találkozójuk – a két ország ezzel mindmáig világbajnoki csúcstartó (2010 óta holtversenyben, hiszen akkor német–jugoszláv/szerb viszonylatban is lejátszották immár a hetedik vb-csatát, és 2014-ben, éppen ezen a napon – lásd lejjebb – a hetedik Németország/NSZK–Argentína összecsapás is lezajlott).

A svédek Jonas Thern kiállítása miatt a 63. perctől emberhátrányban voltak, és a 80. percben Romário meg is lelte az egyetlen rést a védelmükön.

Baggio megtörte a bolgárokat – igen, Itália, ünnepelj!

A brazil támadó az ötödik gólját szerezte a tornán, apró termetét meghazudtolva ezúttal fejjel talált be. Romário összes vb-gólja, benne a svédek elleni VIDEÓN ITT!

Odaát a keleti parton is akadt valaki, aki elérte az ötgólos határt e napon: az olasz Roberto Baggio. A New York-i mérkőzésen az előző esztendő aranylabdása a 20. és a 25. percben is a bolgár kapuba lőtt, és bár Hriszto Sztoicskov még a szünet előtt szépített, a bolgár csatárnak e tornán szerzett hatodik gólja nem volt elég a fordításhoz, Arrigo Sacchi csapata jutott be tehát a fináléba.

Sztoicskov a társgólkirályi címmel vigasztalódhatott – az év végén pedig azzal, hogy ő követhette Baggiót a France Football aranylabdásainak sorában… VIDEÓ ITT!

ELŐDÖNTŐ New York Olaszország–Bulgária 2–1 Los Angeles Brazília–Svédország 1–0 VB 1994, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚLIUS 13.

Akadt olyan német lap, amelyiknek másnapi címlapját fejre állította Mario Götze gólja

Serleg nélkül, de büszkén – a döntő vesztesei a Nación címlapján

2014: NÉMETORSZÁG NEGYEDSZER IS VILÁGBAJNOK

Még egyetlen csapat sem jutott be olyan sokszor vb-döntőbe, mint az NSZK dicsőségét is megöröklő, nyolcadszor finálét vívó Németország. És immár harmadszor volt Argentína az ellenfele: 1986-ban az argentinok nyertek egy 84. percbeli góllal, 1990-ben a németek egy 85. percbeli büntetővel – most még tovább kellett várni a döntésre: Mario Götze a 113. percben varázsolta a labdát Sergio Romero kapujába egy másik cserejátékos, André Schürrle beadásából. VIDEÓ ITT!

A 88. percben pályára küldött Götze az első cserejátékos, aki góljával eldöntött egy vb-aranymeccset. A torna aranylabdásának a döntőben éppenséggel nem parádézó Lionel Messit választották meg – az argentin vezér alighanem inkább lett volna a meccs embere Götze helyett... –, a legjobb kapusnak járó elismerés Manuel Neueré lett.

Először nyert európai csapat világbajnoki címet Dél-Amerikában, és először fordult elő az is, hogy a világbajnoki cím egymás után háromszor ugyanarra a kontinensre került.

Németország 1954, 1974 és 1990 után negyedszer lett világbajnok. IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐ A NATIONALELF MINDEN GÓLJA A 2014-ES VB-N!

DÖNTŐ Rio de Janeiro Németország–Argentína 1–0, hosszabbítás után VB 2014, BRAZÍLIA – JÚLIUS 13.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 3.: HOLLANDIA–EGYESÜLT ÁLLAMOK 3–1. Jól kezdett a fiatal amerikai csapat, Christian Pulisic akár a vezetést is megszerezhette volna, de Andries Noppert nagyot védett, megadva ezzel a lehetőséget Memphis Depaynak, hogy a 10. percben ő legyen a meccs első gólszerzője. A Barcelona támadója Denzel Dumfries beadásából vágta be egyetlen katari gólját, majd a szünet előtt Daley Blind is a kapuba talált egy remek Dumfries-előkészítésből. Depay a 43. válogatott gólját szerezte, Blind csupán a harmadikat, de már a másodikat vb-n – meg is ünnepelte édesapjával, a korábban szintén vb-résztvevő, ezen a tornán a holland válogatott szakmai stábjában dolgozó Dannyvel... A kétgólos előnnyel a hollandok nyeregben voltak, és bár Haji Wright a katari torna talán legszürreálisabb góljával szépített (rögtönzött lábmozdulat, elképesztő labdapálya), Blind beíveléséből Dumfries, a meccs hőse kapáslövéssel visszaállította a különbséget. Hollandia versenyben maradt, az amerikaiak pedig a 2026-os, nagyrészt saját rendezésű vb-jükig elköszöntek a nagy futballünneptől. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)