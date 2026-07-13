Xabi Alonso el tudja képzelni, hogy Spanyolország lesz a világbajnok

A spanyol válogatottal egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok egykori középpályás a Chelsea edzőjeként tartott sajtótájékoztatót hétfőn, és szóba került a világbajnokság is.

„Nézem Spanyolországot, és rengeteg emlék tör elő belőlem a vb-győzelmünk idejéről, mert hasonló a csapat, ugyanolyan energiával játszik, és hasonlóan kontrollája a mérkőzéseket – mondta Xabi Alonso. – Sok szempontból van okunk optimistának lenni, és bármi történik Franciaország ellen, biztosan fantasztikus meccs lesz. Jó és erős csapatunk van, el tudom képzelni, hogy megnyerik a világbajnokságot, bár tudom, hogy az itt ülő angol újságírók abban bíznak, hogy nem így lesz.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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