Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso el tudja képzelni, hogy Spanyolország lesz a világbajnok

V. B.V. B.
2026.07.13. 18:24
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Xabi Alonso válaszolt az újságírók kérdéseire (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Xabi Alonso spanyol válogatott

A spanyol válogatottal egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok egykori középpályás a Chelsea edzőjeként tartott sajtótájékoztatót hétfőn, és szóba került a világbajnokság is.

„Nézem Spanyolországot, és rengeteg emlék tör elő belőlem a vb-győzelmünk idejéről, mert hasonló a csapat, ugyanolyan energiával játszik, és hasonlóan kontrollája a mérkőzéseket – mondta Xabi Alonso.Sok szempontból van okunk optimistának lenni, és bármi történik Franciaország ellen, biztosan fantasztikus meccs lesz. Jó és erős csapatunk van, el tudom képzelni, hogy megnyerik a világbajnokságot, bár tudom, hogy az itt ülő angol újságírók abban bíznak, hogy nem így lesz.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
Kedd, 21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

vb 2026 Xabi Alonso spanyol válogatott
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