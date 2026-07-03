Nemzeti Sportrádió

Gólja után Haalandról nevezték el a norvég kislányt

2026.07.03. 15:16
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Haalandról már kislányt is elneveztek (Fotó: Getty)
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Egy norvég faluban élő pár a világbajnokság hatására a futballsztár Erling Haaland után nevezte el újszülött gyermekét.

A kislány percre pontosan akkor látta meg a napvilágot, amikor a világsztár kedden megszerezte a győztes gólt Elefántcsontpart ellen a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett arlingtoni összecsapáson.

A kislány az Erle keresztnevet kapta.

„Amikor éreztem, hogy érkezik a baba, hangos ujjongást hallottam a férjemtől, aki hatalmas futballrajongó. Azonnal tudtam, hogy valami történt” – mondta az édesanya, Lene, aki hozzátette: szóltak neki, hogy éppen abban a pillanatban lőtt gólt Haaland a vb-n.

A hírek szerint a gól arra késztette az apát, Bjartét, hogy újragondolja lánya névadását.

„Akkor még nem döntöttünk véglegesen, több név is szerepelt a szűkített listánkon – nyilatkozta az édesanya. - Az Erle nem volt rajta a listán, de a párom hirtelen felvetette ezt a nevet, és így született meg a döntés.”

A norvég válogatott világbajnoki menetelése jelenleg az egész országot lázban tartja. Vasárnap a skandinávok Brazíliával mérkőznek meg a nyolcaddöntőben.

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