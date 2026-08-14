Nemzeti Sportrádió

Négy Guinness-rekordról szóló oklevelet kapott Erling Haaland

2026.08.14. 11:49
null
Erling Haaland (Fotó: Getty Images)
Címkék
Erling Haaland Guiness-rekord Guiness Rekordok Könyve Manchester City
Erling Haaland, a Manchester City és a világbajnoki negyeddöntős norvég válogatott gólerős labdarúgója négy Guinness-rekordról szóló oklevelet vehetett át.

A világ legnagyobb rekordjainak gyűjteménye a 2026–2027-es angol bajnoki idény rajtja előtti héten értesítette a 26 éves futballistát hivatalos elismeréseiről.

Haaland a Premier League-ben két csúcsot ért el, illetve tart: rekordidőre, mindössze 111 mérkőzésre volt szüksége, hogy elérje a száz gólt, továbbá első manchesteri idényében (2022–2023) 36 találattal lett gólkirály, ennél jobb eredményt sem ezelőtt, sem azóta nem ért el senki.

A Nemzetek Ligájában 19 gólt szerzett már a norvég csatár, amivel a góllövőlistán az első helyen áll a már négy szezont megélt sorozatban. Ezen kívül Haaland 2023 márciusában Bajnokok Ligája-mérkőzésen ötször volt eredményes, ami szintén csúcs, és amire a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban rajta kívül csak Lionel Messi és Luiz Adriano volt képes.

 

Erling Haaland Guiness-rekord Guiness Rekordok Könyve Manchester City
Legfrissebb hírek

Meglepő helyen bukkant fel Erling Haaland képmása

Minden más foci
Tegnap, 12:35

Világbajnok kapust igazolt a Manchester City – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.08.12. 12:20

Premier League: a góljai miatt nem Erling Haaland lesz a Manchester City csapatkapitánya

Angol labdarúgás
2026.08.11. 15:48

Felkészülés: a City hátrányból verte meg az Atletit Szöulban; hatgólos meccsen ikszelt a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.08.09. 15:15

A Manchester City visszautasította a Barcelona első ajánlatát Rodriért – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.08.07. 16:08

Barcelona vagy Real Madrid? Rodri meghozta a döntést – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.08.06. 15:50

Döntetlennel zárult a milánói derbi Perthben

Olasz labdarúgás
2026.08.05. 15:33

A mentális gondokkal küzdő valenciai „Cápa”, aki eldöntötte a vb-finálét – a Ferran Torres-portré

Foci vb 2026
2026.08.01. 10:24