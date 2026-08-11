Nemzeti Sportrádió

Premier League: a góljai miatt nem Erling Haaland lesz a Manchester City csapatkapitánya

2026.08.11. 15:48
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Enzo Maresca szerint Erling Haaland túl sok gólt rúg ahhoz, hogy csapatkapitány lehessen (Fotó: Getty IMages)
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Erling Haaland Enzo Maresca Premier League Manchester City
Enzo Maresca, a Manchester City vezetőedzője szerint azért nem a norvég játékos kapja a karszalagot az égszínkék mezeseknél, mert góljainak ünneplése megakadályozza abban, hogy meghallgassa a kispadnál a taktikai utasításokat.

A góljai miatt nem a norvég Erling Haaland lesz a Manchester City labdarúgócsapatának kapitánya. A City új vezetőedzője, Enzo Maresca a csapat ázsiai túráján elárulta: ragaszkodik hozzá, hogy a szerzett gólokat követően a csapatkapitány ne ünnepeljen, hanem menjen oda hozzá a pálya szélére további taktikai utasításokért. Mint kifejtette, bár csak két-három percük van ilyenkor, de mindig van mit megbeszélni és változtatni.

Mivel Haaland szerzi a manchesteri csapat találatainak többségét, az olasz tréner nem tartja jó ötletnek, hogy a csatár töltse be a Bernardo Silva távozásával megüresedett kapitányi posztot.

„Ha Erling lenne a csapatkapitány, bajban lennénk. Ha gólt szerez, ünnepeljen csak nyugodtan” – fűzte hozzá.

Haaland az előző idényben 52 mérkőzésen 38 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott klubcsapatában, a nyári világbajnokságon pedig hét találattal zárt.

 

Erling Haaland Enzo Maresca Premier League Manchester City
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