Nemzeti Sportrádió

Haaland és Vinícius együtt nevet a vb talán legviccesebb mémjén – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 14:27
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foci vb 2026 Brazília Erling Haaland Vinícius Júnior Norvégia
Miközben a szurkolók már tűkön ülve várják Brazília és Norvégia világbajnoki nyolcaddöntőjét, Erling Haaland és Vinícius Júnior egészen más miatt uralja a közösségi médiát. A két futballsztár egy vírusként terjedő mémnek köszönhetően ezúttal nem a pályán, hanem az interneten csap össze – méghozzá hatalmas derültséget okozva.

A rajongók mesterséges intelligencia segítségével a 2004-es Feketék fehéren (White Chicks) című vígjáték legendás autós jelenetébe helyezték a két játékost. A videóban Haaland az egyik álruhás főszereplő helyére került, míg Vinícius Terry Crews emlékezetes karakterét alakítja, aki önfeledten énekli Vanessa Carlton A Thousand Miles című slágerét.

A humoros videó annyira megtetszett a norvég csatárnak, hogy az Instagramon meg is osztotta, és Viníciusnak címezve ezt írta: „Ezt egyszer újra kellene játszanunk.” A brazil szélső nevető emojikkal reagált, ami tovább növelte a mém népszerűségét.

A könnyed üzengetés különösen érdekes annak fényében, hogy a két klasszis hamarosan egymás ellen lép pályára a világbajnokság kieséses szakaszában.

A pályán tehát kőkemény csata várható, a közösségi médiában azonban egyértelműen a jókedv dominál. A szurkolók szerint ritkán látni, hogy két világsztár ennyire nyitottan és önironikusan reagáljon egy róluk készült mémre, ezért a videó már most a 2026-os világbajnokság egyik legszórakoztatóbb internetes pillanatának számít.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Július 5., vasárnap
22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 Brazília Erling Haaland Vinícius Júnior Norvégia
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