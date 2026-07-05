Nemzeti Sportrádió

Gól még mindig nincs a Paraguay–Franciaország meccsen, így mutatjuk az előző mérkőzés legérdekesebb statisztikáit!

M. B.M. B.
2026.07.05. 00:27
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vb 2026 Marokkó Kanada
Foci vb 2026
3 órája

Marokkó a vb-k afrikai nagyágyúja; Brahim Díaz bőkezűen osztogatja a gólpasszokat

Példátlan első félidőt láthattunk: több volt a sárga lap, mint a lövés.

 

vb 2026 Marokkó Kanada
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