Marokkó a vb-k afrikai nagyágyúja; Brahim Díaz bőkezűen osztogatja a gólpasszokat

Marokkó Kanada elleni sikere volt az afrikai válogatottak nyolcadik győzelme a mindenkori világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában. Ebből a nyolcból négyet az „Atlasz Oroszlánjai” szállítottak, míg a másik négyet Ghána, Egyiptom, Szenegál és Kamerun hozta össze.

50% - Morocco now account for 50% of all African knockout stage victories in FIFA World Cup history (4/8).



4 - 🇲🇦 Morocco

1 - 🇨🇲 Cameroon, 🇸🇳 Senegal, 🇬🇭 Ghana, 🇪🇬 Egypt



Dominant. pic.twitter.com/8JWqTMCJcK — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Marokkó öt lövéséből három gól lett, ez félelmetes, 60 százalékos hatékonysági mutató – a legmagasabb egy egyenes kieséses világbajnoki meccsen.

60% - 🇲🇦 Morocco scored with 60% of their shots today (3/5), the best shot conversion by a team in a FIFA World Cup knockout match on record since 1966.



Precise. pic.twitter.com/MhnWbtij70 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Nusszair Mazraui mindössze a második marokkói játékos, aki tíz vagy ennél több győztes párharcot, illetve felszabadítást (11, 10) jegyzett egy világbajnoki meccsen – erre rajta kívül csupán Nureddin Najbet volt képes Norvégia ellen 1998-ban.

10 - 🇲🇦 Noussair Mazraoui today was only the second Morocco player to win 10+ duels (11) make 10+ clearances (10) in a FIFA World Cup match.



The other was record appearance holder Noureddine Naybet in 1998 vs Norway (12 duels won, 15 clearances).



Tireless. pic.twitter.com/QDZ7aqZYBY — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Szufian Rahimi öt világbajnoki meccsén három gól megszerzéséből vetteki a részét (két gól, egy gólpassz), mindezt csereként. Ezzel ő a világbajnokságok történetének legeredményesebb afrikai cserejátékosa, aki soha nem volt kezdő a tornák során.

3 - 🇲🇦 Soufiane Rahimi has been involved in three goals in five FIFA World Cup appearances (2 goals, 1 assist), all as a sub.



It's the most goal involvements by an African player who has never started a game in World Cup history.



Impact. https://t.co/EZ6k2JVp9q pic.twitter.com/bHfwFNkf6M — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

A Kanada ellen két gólpasszt adó Brahim Díaz összesen már négy asszisztnál jár világbajnoki meccseken, ezzel pedig már ő a vb-k történetének legjobb afrikai előkészítője.

4 - Brahim Díaz now has the most assists of any African player in FIFA World Cup history (4).



🇲🇦 Record-breaker. pic.twitter.com/FPVk1ehLi9 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Brahimnál maradva: a Real Madrid támadója mindössze a második afrikai, aki három gólpasszig jut ugyanazon a világbajnokságon – korábban a szintén marokkói Tahar El-Haledzs volt képes erre 1998-ban.

3 - 🇲🇦 Brahim Díaz in 2026 is only the second African player with three assists in a single FIFA World Cup, along with Tahar El-Khalej also for Morocco in 1998.



Lions. pic.twitter.com/35hRsb8e8y — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

A Kanada–Marokkó mérkőzés első félidejében több sárga lapot (6) jegyezhettünk fel, mint lövést (5). Ilyen arányokra korábban még soha nem volt példa világbajnoki meccsen.

-1 - The first half of Canada vs. Morocco featured fewer shots (5) than yellow cards (6), the first time that's happened in the first half of a FIFA World Cup match on record (since 1966).



Chippy. pic.twitter.com/lQ0ZNZTlK9 — OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 4, 2026

A legutóbbi két csapat, amely legalább 15 szabálytalanságot követett el egy világbajnoki meccs első félidejében, Kanada (Marokkó ellen 2026-ban) és Chile (Spanyolország ellen 2010-ben) volt. A két együttesben az a közös, hogy a kispadon egy korábbi, illetve későbbi Leeds United-edző ült Jesse Marsch, illetve Marcelo Bielsa személyében.

15 - The last two teams to concede 15+ fouls in the first half of a FIFA World Cup match have done so under managers who've also managed Leeds.



15 - Canada v Morocco today (Jesse Marsch)

16 - Chile v Spain in 2010 (Marcelo Bielsa)



Dirty. pic.twitter.com/K6ZDCsOegk — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026

Kanada kilenc alkalommal került hátrányba világbajnoki meccsen, de fordítani egyszer sem tudott az észak-amerikai csapat, amelynek ezeken a meccseken egy döntetlen mellett nyolc vereség a mérlege.

Marokkó az első afrikai válogatott, amely két különböző tornán is eljut a negyeddöntőig (2022, 2026). (Forrás: Opta)