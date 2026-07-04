Marokkó a vb-k afrikai nagyágyúja; Brahim Díaz bőkezűen osztogatja a gólpasszokat
Marokkó Kanada elleni sikere volt az afrikai válogatottak nyolcadik győzelme a mindenkori világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában. Ebből a nyolcból négyet az „Atlasz Oroszlánjai” szállítottak, míg a másik négyet Ghána, Egyiptom, Szenegál és Kamerun hozta össze.
Marokkó öt lövéséből három gól lett, ez félelmetes, 60 százalékos hatékonysági mutató – a legmagasabb egy egyenes kieséses világbajnoki meccsen.
Nusszair Mazraui mindössze a második marokkói játékos, aki tíz vagy ennél több győztes párharcot, illetve felszabadítást (11, 10) jegyzett egy világbajnoki meccsen – erre rajta kívül csupán Nureddin Najbet volt képes Norvégia ellen 1998-ban.
Szufian Rahimi öt világbajnoki meccsén három gól megszerzéséből vetteki a részét (két gól, egy gólpassz), mindezt csereként. Ezzel ő a világbajnokságok történetének legeredményesebb afrikai cserejátékosa, aki soha nem volt kezdő a tornák során.
A Kanada ellen két gólpasszt adó Brahim Díaz összesen már négy asszisztnál jár világbajnoki meccseken, ezzel pedig már ő a vb-k történetének legjobb afrikai előkészítője.
Brahimnál maradva: a Real Madrid támadója mindössze a második afrikai, aki három gólpasszig jut ugyanazon a világbajnokságon – korábban a szintén marokkói Tahar El-Haledzs volt képes erre 1998-ban.
A Kanada–Marokkó mérkőzés első félidejében több sárga lapot (6) jegyezhettünk fel, mint lövést (5). Ilyen arányokra korábban még soha nem volt példa világbajnoki meccsen.
A legutóbbi két csapat, amely legalább 15 szabálytalanságot követett el egy világbajnoki meccs első félidejében, Kanada (Marokkó ellen 2026-ban) és Chile (Spanyolország ellen 2010-ben) volt. A két együttesben az a közös, hogy a kispadon egy korábbi, illetve későbbi Leeds United-edző ült Jesse Marsch, illetve Marcelo Bielsa személyében.
Kanada kilenc alkalommal került hátrányba világbajnoki meccsen, de fordítani egyszer sem tudott az észak-amerikai csapat, amelynek ezeken a meccseken egy döntetlen mellett nyolc vereség a mérlege.
Marokkó az első afrikai válogatott, amely két különböző tornán is eljut a negyeddöntőig (2022, 2026). (Forrás: Opta)