Nemzeti Sportrádió

Marokkó a vb-k afrikai nagyágyúja; Brahim Díaz bőkezűen osztogatja a gólpasszokat

M. B.M. B.
2026.07.04. 22:30
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb 2026 Marokkó Kanada
Mint ismert, Marokkó jutott be elsőként a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután a legjobb 16 között 3–0-ra megverte Kanadát. Íme, a mérkőzés legfontosabb statisztikái!

Marokkó Kanada elleni sikere volt az afrikai válogatottak nyolcadik győzelme a mindenkori világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában. Ebből a nyolcból négyet az „Atlasz Oroszlánjai” szállítottak, míg a másik négyet Ghána, Egyiptom, Szenegál és Kamerun hozta össze.

Marokkó öt lövéséből három gól lett, ez félelmetes, 60 százalékos hatékonysági mutató – a legmagasabb egy egyenes kieséses világbajnoki meccsen.

Nusszair Mazraui mindössze a második marokkói játékos, aki tíz vagy ennél több győztes párharcot, illetve felszabadítást (11, 10) jegyzett egy világbajnoki meccsen – erre rajta kívül csupán Nureddin Najbet volt képes Norvégia ellen 1998-ban.

Szufian Rahimi öt világbajnoki meccsén három gól megszerzéséből vetteki a részét (két gól, egy gólpassz), mindezt csereként. Ezzel ő a világbajnokságok történetének legeredményesebb afrikai cserejátékosa, aki soha nem volt kezdő a tornák során.

A Kanada ellen két gólpasszt adó Brahim Díaz összesen már négy asszisztnál jár világbajnoki meccseken, ezzel pedig már ő a vb-k történetének legjobb afrikai előkészítője.

Brahimnál maradva: a Real Madrid támadója mindössze a második afrikai, aki három gólpasszig jut ugyanazon a világbajnokságon – korábban a szintén marokkói Tahar El-Haledzs volt képes erre 1998-ban.

A Kanada–Marokkó mérkőzés első félidejében több sárga lapot (6) jegyezhettünk fel, mint lövést (5). Ilyen arányokra korábban még soha nem volt példa világbajnoki meccsen.

A legutóbbi két csapat, amely legalább 15 szabálytalanságot követett el egy világbajnoki meccs első félidejében, Kanada (Marokkó ellen 2026-ban) és Chile (Spanyolország ellen 2010-ben) volt. A két együttesben az a közös, hogy a kispadon egy korábbi, illetve későbbi Leeds United-edző ült Jesse Marsch, illetve Marcelo Bielsa személyében.

Kanada kilenc alkalommal került hátrányba világbajnoki meccsen, de fordítani egyszer sem tudott az észak-amerikai csapat, amelynek ezeken a meccseken egy döntetlen mellett nyolc vereség a mérlege.

Marokkó az első afrikai válogatott, amely két különböző tornán is eljut a negyeddöntőig (2022, 2026). (Forrás: Opta)

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Unahi és Brahim Díaz vezérletével Marokkó lenyomta Kanadát

Kanada válogatottja emelt fővel búcsúzhat, de társházigazdaként még egy meccsre visszatér a vb a juharlevelesekhez.

 

 

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