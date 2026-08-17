Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: Kanada mindkét nemnél flag football kvótát szerzett

2026.08.17. 10:20
Fotó: Getty Images
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flag football világbajnokság Kanada
Kanada mindkét nemnél, a férfiaknál mellette Olaszország, míg a nőknél Mexikó tette biztossá részvételét a 2028-as, Los Angeles-i olimpián az ott bemutatkozó flag footballban a sportág múlt héten rendezett düsseldorfi világbajnokságán.

A vb-n mindkét szakágban 16-16 válogatott vett részt, és az olimpiai rendező, a sportágban meghatározó szereplőnek számító amerikaiak eredményét nem számítva a legjobb két-két együttes jutott kvótához. A sportág 12. világbajnokságán a férfiaknál az amerikai válogatott érvényesítette a papírformát és hetedik aranyérmét gyűjtötte be, sorozatban a hatodikat. Az olimpiai kvótát a döntőben 46–26-ra alulmaradó olaszok szerezték meg, valamint a bronzérmes kanadaiak, akik hosszabbítás után 34–26-ra legyőzték Mexikót.

A nőknél az amerikai együttesnek nincs akkora előnye a mezőnnyel szemben, mint a férfiaknál, bár ezt megelőző három vb-t megnyerte. Ezúttal azonban a torna fináléjában 27–20-ra kikapott Kanadától, amely így a vb-aranyérmek tekintetében beérte szomszédját, valamint Mexikót. Mindhárom válogatottnak három vb-címe van, közöttük a többi érem rangsorol, amely az amerikai együttesnek kedvez (4 ezüst), a mexikói (2 ezüst, 2 bronz) és a kanadai (1 ezüst, 1 bronz) előtt. A második olimpiai kvóta a nőknél is a bronzérmesnek jutott, azt Mexikó 20–19-es győzelemmel szerezte meg a britekkel szemben. Utóbbiak mindkét szakágat tekintve először jutottak négy közé.

A flag football egyike annak az öt új sportágnak, ami a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023-as döntése értelmében bekerült a 2028-as játékok programjába. A mérkőzéseken kétszer 20 perces félidők vannak, öt az öt ellen játszanak, az olimpiai keretet tíz játékos alkotja majd csapatonként. A profi amerikaifutball-liga (NFL) döntése értelmében még a Los Angeles-i játékok előtt profi flag football bajnokságot terveznek elindítani.

 

flag football világbajnokság Kanada
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