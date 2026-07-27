Nemzeti Sportrádió

Nyélbe ütik végre a nagy üzletet? A PSG visszalépett, befutni látszik a Real Madrid

K. Zs.K. Zs.
2026.07.27. 09:55
Yan Diomandé ügye lassan nyugvópontra jut (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Yan Diomandé PSG nemzetközi átigazolás
A Paris Saint-Germain hivatalos közleményben tudatta, hogy elállt szándékától, nem kívánja szerződtetni Yan Diomandét, a Leipzig labdarúgóját. Az elefántcsontparti szélső a jelek szerint a Real Madridban folytatja.

„Ma este a PSG hivatalosan is visszavonta érdeklődését és a Yan Diomandéért tett ajánlatait – olvasható a német Sky-nak vasárnap eljuttatott közleményben. – Az átigazolás költségei és a fizetési igények teljesen aránytalanok, torzak voltak, a PSG pedig nem tér el az észszerű gazdálkodásról, valamint a keret kiegyensúlyozottságáról vallott elveitől.”

Mint többször beszámoltunk róla, a 19 éves labdarúgó iránt nagy az érdeklődés, a Liverpool és a Manchester City vételi szándékáról is olvasni lehetett, ám úgy tűnik, a befutó a Real Madrid lesz.

A futballpiaci mutatványok szakértője, Fabrizio Romano vasárnap esti posztja szerint a Real Madrid megegyezett a lipcseiekkel a 100 millió eurót meghaladó vételárról, és Diomandé a héten már kötelező orvosi vizsgálatra hivatalos Madridba.

Diomandé már futballozott Spanyolországban – a Leganés színeiben épp a Real ellen mutatkozott be az élvonalban 2025 márciusában –, tavaly júliusban írt alá öt évre a Leipzignek, amelyben jó idényt futott (33 bajnoki, 12 gól), hazája válogatottjával ott járt az idei világbajnokságon.

 

Real Madrid Yan Diomandé PSG nemzetközi átigazolás
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