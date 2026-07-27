Átalakul a globális női jégkorong versenynaptára

Mint a magyar szövetség honlapján jelezte: az együttműködés részeként a női világbajnokságok új időpontra, tavaszról novemberre kerülnek, így nem ütköznek a PWHL-idény hajrájával. Idén ősszel Dániában rendezik az elit-vb-t, 2027-től pedig már mindegyik divízióban novemberben lesz az időpont. A magyar együttes így jövő novemberben Milánóba utazik a divízió I/A vb-re, az A-csoportnak pedig akkor Kanada ad majd otthont.

A vb új időpontra helyezése miatt a nemzetközi szüneteket is átalakítják. Augusztusban a szokásosnál egy héttel korábban, 17. és 23. között gyűlnek össze a válogatottak, és bekerül még egy felkészülési időszak őszre, ebben az évben szeptember 28. és október 4. közé.

A női U18-asok nemzetközi szünetei maradnak a hagyományos IIHF-időszakokban, együtt a férfi csapatokéval. A februári válogatott időszakra már a nőknél is a hagyományos IIHF-héten kerül sor, 2027. február 8. és 14. között.

Az IIHF a résztvevő országokkal egyeztetve ebben az idényben – a férfiaknál tavaly bevezetett újítás mintájára – meghirdette a Nemzetek Európai Kupáját (NEK), biztosítva, hogy a válogatottak tétre menő mérkőzéseket játszhassanak idény közben.

Ennek pontos programját, így a magyar válogatott tornáinak helyszínét és ellenfeleinek listáját hamarosan közzéteszik. Az már bizonyos, hogy augusztusban Füssenbe utazik a magyar női együttes, ahol a házigazda németek mellett a francia és a norvég csapat lesz az ellenfél. Az augusztusi mellett a februári torna is a NEK sorozatának része.

Jövő áprilisában megtartják a hatcsapatosra tervezett Európa-kupát is, erre a magyarok a divízió I/A vb-n elért második helyükkel kijutottak.