Videó: magyar szurkolókkal fotózkodott Kerkez Milos Nashville-ben

A magyar idő szerint vasárnap hajnali, Sunderland elleni, 4–2-re megnyert felkészülési meccs után fotózkodott Kerkez Milos a nashville-i stadion (Geodis Park) lelátóin ülő magyar szurkolókkal, akiknek egy aláírt mezt is adott – derül ki a klub által megosztott videóból.