Nemzeti Sportrádió

Videó: magyar szurkolókkal fotózkodott Kerkez Milos Nashville-ben

M. B.M. B.
2026.07.27. 09:21
Fotó: Getty Images
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Liverpool szurkolók Kerkez Milos
A magyar idő szerint vasárnap hajnali, Sunderland elleni, 4–2-re megnyert felkészülési meccs után fotózkodott Kerkez Milos a nashville-i stadion (Geodis Park) lelátóin ülő magyar szurkolókkal, akiknek egy aláírt mezt is adott – derül ki a klub által megosztott videóból.

 

Liverpool szurkolók Kerkez Milos
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