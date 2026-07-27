Videó: magyar szurkolókkal fotózkodott Kerkez Milos Nashville-ben
A magyar idő szerint vasárnap hajnali, Sunderland elleni, 4–2-re megnyert felkészülési meccs után fotózkodott Kerkez Milos a nashville-i stadion (Geodis Park) lelátóin ülő magyar szurkolókkal, akiknek egy aláírt mezt is adott – derül ki a klub által megosztott videóból.
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