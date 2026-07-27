Nemzeti Sportrádió

Vívó vb: minden magyar kiesett női tőrben

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.27. 10:01
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Pásztor Flóra jutott e legmesszebb a női tőrözők közül (Fotó: Czinege Melinda)
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Hongkong vívó vb női tőr
Mind a négy magyar női tőrvívó befejezte szereplését hétfőn a hongkongi világbajnokságon: a legmesszebbre Pásztor Flóra jutott.

A vb-újonc Papp Jázmin, valamint Lupkovics Dóra már az első körben kiesett a hongkongi világbajnokság hétfői napján, két női tőrözőnk viszont sikerrel vette azt – az ágból azt is láttuk, ha Kondricz Kata és Pásztor Flóra is megnyeri az asszóját a 32 között, akkor a nyolcaddöntőben egymás ellen vívhatnak. 

Kondricz kikapott Martina Batinitől, aztán a következő fordulóban az olasz elbúcsúztatta Pásztort is. 

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Tőr. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Pásztor–Tucker (spanyol) 12:11, Kondricz–Li Sze Dzso (dél-koreai) 15:8, Fu Jing-jing (kínai)–Lupkovics 12:10, Harvey (kanadai)–Papp 15:8. A 16 közé jutásért: Pásztor–Patru (francia) 15:10, Batini (olasz)–Kondricz 15:10. Nyolcaddöntő: Batini–Pásztor 15:12

Hongkong vívó vb női tőr
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