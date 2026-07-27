Vívó vb: minden magyar kiesett női tőrben

A vb-újonc Papp Jázmin, valamint Lupkovics Dóra már az első körben kiesett a hongkongi világbajnokság hétfői napján, két női tőrözőnk viszont sikerrel vette azt – az ágból azt is láttuk, ha Kondricz Kata és Pásztor Flóra is megnyeri az asszóját a 32 között, akkor a nyolcaddöntőben egymás ellen vívhatnak.

Kondricz kikapott Martina Batinitől, aztán a következő fordulóban az olasz elbúcsúztatta Pásztort is.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Tőr. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Pásztor–Tucker (spanyol) 12:11, Kondricz–Li Sze Dzso (dél-koreai) 15:8, Fu Jing-jing (kínai)–Lupkovics 12:10, Harvey (kanadai)–Papp 15:8. A 16 közé jutásért: Pásztor–Patru (francia) 15:10, Batini (olasz)–Kondricz 15:10. Nyolcaddöntő: Batini–Pásztor 15:12