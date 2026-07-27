Nemzeti Sportrádió

Patakfalvy Luca aranyérmes a Portugál Openen

M. B.M. B.
2026.07.27. 08:48
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Fotó: wtfaekwondo.hu
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Bailey Kelen tekvandó Patakfalvy Luca
Patakfalvy Luca nyert súlycsoportjában a tekvandósok portói nemzetközi viadalán, a Portugál Openen.

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint az MTK Európa-bajnoki bronzérmes versenyzője, akit a második helyen emeltek ki az 57 kilogrammos kategóriában, litván, portugál és francia riválisának egyformán 2–0-s legyőzésével jutott el a fináléba, amelyben az olasz Anna Frassicát is két menetben legyűrve lett aranyérmes.

Klubtársa, az Európai Játékokon bronzérmes, és Portóban ugyancsak másodiknak rangsorolt Bailey Kelen a plusz 87 kilogrammban erőnyerőként kezdett, majd portugál vetélytársat búcsúztatva harmadikként végzett, miután kikapott a 2024-es párizsi olimpia nehézsúlyú ezüstérmesétől, a brit Caden Cunninghamtől.

 

Bailey Kelen tekvandó Patakfalvy Luca
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