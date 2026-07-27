Patakfalvy Luca aranyérmes a Portugál Openen

A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint az MTK Európa-bajnoki bronzérmes versenyzője, akit a második helyen emeltek ki az 57 kilogrammos kategóriában, litván, portugál és francia riválisának egyformán 2–0-s legyőzésével jutott el a fináléba, amelyben az olasz Anna Frassicát is két menetben legyűrve lett aranyérmes.

Klubtársa, az Európai Játékokon bronzérmes, és Portóban ugyancsak másodiknak rangsorolt Bailey Kelen a plusz 87 kilogrammban erőnyerőként kezdett, majd portugál vetélytársat búcsúztatva harmadikként végzett, miután kikapott a 2024-es párizsi olimpia nehézsúlyú ezüstérmesétől, a brit Caden Cunninghamtől.