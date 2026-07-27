Elúszik a kapitányi poszt? Pirlo megtörte a hallgatását, közleményben sajnálkozik

Pirlo szerepvállalását két irányból támadják: egyfelől azért – olvasható a Football Italia összefoglalójában –, mert Olaszországban tiltott a sportfogadások efféle népszerűsítése, másfelől pedig a történet oroszországi szála miatt. A korábbi milánói csapattárs, a jelenleg az Ukrán Labdarúgó-szövetség elnöki posztját betöltő aranylabdás Andrij Sevcsenko hangot adott mélységes csalódottságának, sőt felháborodásának, amiért Pirlo (továbbá Francesco Totti és Marco Materazzi) a hazáját megtámadó, emiatt nemzetközi szankciókkal sújtott Oroszországban vállal szerepet, onnan pénzt fogad el. Sevcsenko elmondta: személyesen is szemrehányást tett nekik, de mint mondta, nem tudta eltántorítani őket szándékuktól.

Vasárnap kiadott közleményében Pirlo úgy fogalmaz: növekvő szomorúsággal követi a személye körüli vitát, a szövetség és a megszólalók iránti tisztelete jegyében mostanáig hallgatott, de végül úgy határozott, ideje tisztázni néhány fontos részletet.

„Játékosként és edzőként mindig tiszteletben tartottam a szerződéseimben vállaltakat, valamint annak az országnak a törvényeit, amelyben dolgoztam. A mostani vita tárgyát képező együttműködés az arab emírségekbeli munkámmal függ össze, kizárólag kereskedelmi és sportvonatkozású. Ha politikai töltettel látják el, akkor egyúttal olyan meggyőződésűnek állítanak be, amilyen nem vagyok, és amiképp sosem nyilvánultam meg. Maldininek és Leonardónak köszönöm a tiszteletet, és azt, hogy hisznek bennem. Tudom, hogy értik a szakmájukat, megfontoltan döntenek, és az olasz futball iránti szeretetük megkérdőjelezhetetlen. Sajnálom, hogy egy sportszakmai választásból pillanatok alatt nagy nyilvánosság előtt zajló perpatvar lett, és olyan gondolatokat, szándékokat tulajdonítanak nekem, amelyek idegenek tőlem. Az Olaszország iránti szeretetem nem egy kinevezés függvénye. Része a múltamnak, az életemnek, és sohasem múlik el.”

Bár a nyilatkozat nem értelmezhető a jelöltségtől való visszalépésnek, nehéz elképzelni, hogy Pirlo makulátlanul jön ki a vitából, ami egyben azt jelenti, hogy a szövetség nem hagyhatja abba a kapitánykeresést – összegez a Football Italia, hozzátéve: benne van a pakliban a nemrég hivatalba lépő Maldini lemondása is.