Nemzeti Sportrádió

Elúszik a kapitányi poszt? Pirlo megtörte a hallgatását, közleményben sajnálkozik

K. Zs.K. Zs.
2026.07.27. 09:17
Andrea Pirlo (Fotó: Getty Images)
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olasz labdarúgó-válogatott Andrea Pirlo Olaszország
Andrea Pirlo úgy érezte, ideje közleményben reagálni a személye körül kialakult, az olasz labdarúgó-válogatott jelenleg szabad szövetségi kapitányi posztja körül zajló castingot befolyásoló vitára.

Mint beszámoltunk róla: Paolo Maldini, az olasz válogatott két hete hivatalban lévő technikai igazgatója Andrea Pirlo kapitányi kinevezése mellett tette le voksát. Pirlo jelenleg az Arab Emírségek élvonalában szereplő Dubai United vezetőedzője; a csapat főszponzora egy orosz diszkontlánc, amelynek orosz tulajdonosa egy sportfogadási céget is birtokol. Felkérésére Pirlo nagykövetként reklámozta utóbbi céget, májusban Moszkvába is elutazott – mindez most felszínre kerülve elindította a lavinát.

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Korábbi sajtóhírek szerint ugyan biztosra vehető (volt) Andrea Pirlo kinevezése, viszont a kapitánykérdés miatt egyre nagyobb a balhé az olasz futball berkein belül.

Pirlo szerepvállalását két irányból támadják: egyfelől azért – olvasható a Football Italia összefoglalójában –, mert Olaszországban tiltott a sportfogadások efféle népszerűsítése, másfelől pedig a történet oroszországi szála miatt. A korábbi milánói csapattárs, a jelenleg az Ukrán Labdarúgó-szövetség elnöki posztját betöltő aranylabdás Andrij Sevcsenko hangot adott mélységes csalódottságának, sőt felháborodásának, amiért Pirlo (továbbá Francesco Totti és Marco Materazzi) a hazáját megtámadó, emiatt nemzetközi szankciókkal sújtott Oroszországban vállal szerepet, onnan pénzt fogad el. Sevcsenko elmondta: személyesen is szemrehányást tett nekik, de mint mondta, nem tudta eltántorítani őket szándékuktól.

Vasárnap kiadott közleményében Pirlo úgy fogalmaz: növekvő szomorúsággal követi a személye körüli vitát, a szövetség és a megszólalók iránti tisztelete jegyében mostanáig hallgatott, de végül úgy határozott, ideje tisztázni néhány fontos részletet.

„Játékosként és edzőként mindig tiszteletben tartottam a szerződéseimben vállaltakat, valamint annak az országnak a törvényeit, amelyben dolgoztam. A mostani vita tárgyát képező együttműködés az arab emírségekbeli munkámmal függ össze, kizárólag kereskedelmi és sportvonatkozású. Ha politikai töltettel látják el, akkor egyúttal olyan meggyőződésűnek állítanak be, amilyen nem vagyok, és amiképp sosem nyilvánultam meg. Maldininek és Leonardónak köszönöm a tiszteletet, és azt, hogy hisznek bennem. Tudom, hogy értik a szakmájukat, megfontoltan döntenek, és az olasz futball iránti szeretetük megkérdőjelezhetetlen. Sajnálom, hogy egy sportszakmai választásból pillanatok alatt nagy nyilvánosság előtt zajló perpatvar lett, és olyan gondolatokat, szándékokat tulajdonítanak nekem, amelyek idegenek tőlem. Az Olaszország iránti szeretetem nem egy kinevezés függvénye. Része a múltamnak, az életemnek, és sohasem múlik el.”

Bár a nyilatkozat nem értelmezhető a jelöltségtől való visszalépésnek, nehéz elképzelni, hogy Pirlo makulátlanul jön ki a vitából, ami egyben azt jelenti, hogy a szövetség nem hagyhatja abba a kapitánykeresést – összegez a Football Italia, hozzátéve: benne van a pakliban a nemrég hivatalba lépő Maldini lemondása is.

 

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