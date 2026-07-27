Nemzeti Sportrádió

Jenson Button: A Hungaroringet sohasem fogom elfelejteni!

V. SZ.V. SZ.
2026.07.27. 08:25
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Jenson Button Hungaroring
Jenson Button húsz évvel ezelőtt, 2006. augusztus 6-án a Hungaroringen szerezte meg pályafutása első futamgyőzelmét a Hondával, ami nemcsak váratlan, de emlékezetes is volt, hiszen hetedik Formula-1-es idényében, több mint száz verseny után érte el.
Jenson Button 2006-ban

Húsz évvel ezelőtt a Magyar Nagydíjon Jenson Button sikere mindent megváltoztatott, és nemcsak azért, mert a brit pilóta pályafutásának első futamgyőzelme volt, hanem mert tényleg áttörést hozott neki: az elkövetkező években 14 további elsőség és 2009-ben világbajnoki cím követte.

„Az emberek gyakran mondják, hogy az első győzelem a legnehezebb. Ezt az állítást abszolút megerősíthetem – kezdte Jenson Button, akit az Aston Martin kérdezett az emlékeiről. – Addigra már számtalanszor álltam a pódiumon, és kerültem közel a győzelemhez, de még sohasem sikerült felérnem a dobogó tetejére, és már azon tűnődtem, képes leszek-e rá valaha. Ezt az érzést minden versenyző jól ismeri, aki a nagy áttörésre vár. Aztán néha minden a helyére kerül, ami esetemben a 2006-os Magyar Nagydíjon történt, a lehető legkülönösebb körülmények között. Sohasem fogom elfelejteni.”  

A Hondát vezető brit pilóta több mint 30 másodperces előnnyel ért célba a McLaren-Mercedes volánja mögött ülő Pedro de la Rosa előtt, pedig egy motorcsere miatti büntetés következtében csak a 14. helyről rajtolt.

„Ahogy ott álltam a rajtrácson, minden járt a fejemben, csak a győzelem nem. Arra koncentráltam, hogy elkerüljem a bajt” – emlékezett vissza Button.

Azonban az abszolút esélyes Fernando Alonso jobb hátsó kerekét nem szerelték fel megfelelően egy boxkiállásnál, a spanyol a második kanyarban a védőkorlátnak csapódott és kiesett, így hirtelen Button vezette a Magyar Nagydíjat. És azzal a lendülettel meg is nyerte.

„Leírhatatlan érzés, amikor elérsz valamit, amire egész karriered során hajtottál. A vicces az, hogy nem volt sok időm ünnepelni, mert a pályáról szinte egyenesen a repülőtérre kellett mennem egy kínai partneri rendezvényre. Emlékszem, ott ültem, és azt gondoltam, hogy most nyertem meg életem első F1-es versenyét, erre fel kell szállnom egy repülőre. Hát nem éppen így képzeltem el az ünneplést…”  

A korábbi pilóta szerint a Magyar Nagydíj kézzel készített porcelántrófeái mindig is csodás műalkotások voltak, túl szépek ahhoz, hogy megérintsék őket, vagy akár pezsgőt locsoljanak bele.

„Még mindig szeretem visszanézni az akkori fényképeket, ahogy hárman állunk a dobogón, Nick Heidfeld, Pedro és én, és hihetetlenül fiatalok vagyunk. Mondjuk, fogalmam sincs, mit akartam azzal a kis szakállal… – tette hozzá a most 46 éves Button. – Húsz év egy szempillantás alatt eltelt, de még mindig mosolygok, ha valaki megemlíti nekem a 2006-os magyarországi versenyt. Nem csupán az első győzelmem volt, hanem egyben az a nap is, amikor végre összeállt minden, amiért addig dolgoztunk. Az a siker két évtizeddel később is arra emlékeztet, hogy minden pillanatból a legjobbat kell kihozni.” 

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