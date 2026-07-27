Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Szabó Ágota, Berendi Antal

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.27. 09:02
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Címkék
A jövő sztárjai Berendi Antal Szabó Ágota utánpótlás atlétika utánpótlássport
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége Szabó Ágota U20-as Eb-ezüstérmes hegyifutó és Berendi Antal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi- és terepfutó bizottságának elnöke.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége Szabó Ágota U20-as Eb-ezüstérmes hegyifutó és Berendi Antal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi- és terepfutó bizottságának elnöke.

A Budai Zoltán által készített beszélgetésből kiderül, miként sikerült a MATE-GEAC 18 éves ígéretének ezüstérmet szereznie júniusban a szlovéniai korosztályos kontinensviadalon,

miért számít sportágtörténelminek a sikere és mit jelent számára a kitűnő eredmény.

Szó esik arról is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenie annak, aki a hegyi- és terepfutást választja, valamint hogyan áll jelenleg Magyarországon a szakági utánpótlás.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Szabó Ágota és Berendi Antal Fotó: Máj Tamás)

A jövő sztárjai Berendi Antal Szabó Ágota utánpótlás atlétika utánpótlássport
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