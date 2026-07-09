A világranglista első nyolc helyezettjéből hatan ott vannak a negyeddöntőben

A negyeddöntő mezőnyét majdnem a FIFA-világranglista első nyolc helyezettje adja, és bár megvannak a párharcok esélyesei, itt már mindenkinek nagyon össze kell szednie magát a továbbjutás érdekében.
Felvezetőnket itt olvashatja:
|Július 9., csütörtök, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Franciaország–Marokkó
|Július 10., péntek, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Spanyolország–Belgium
|Július 11., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion
|Norvégia–Anglia
|Július 12., vasárnap, 3.00
Kansas, Kansas City Stadion
|Argentína–Svájc
NEGYEDDÖNTŐ
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