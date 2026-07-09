Nemzeti Sportrádió

A világranglista első nyolc helyezettjéből hatan ott vannak a negyeddöntőben

2026.07.09. 07:19
Címkék
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A negyeddöntő mezőnyét majdnem a FIFA-világranglista első nyolc helyezettje adja, és bár megvannak a párharcok esélyesei, itt már mindenkinek nagyon össze kell szednie magát a továbbjutás érdekében.

Felvezetőnket itt olvashatja:

Foci vb 2026
2 órája

Fölényben a franciák, de senki nem mehet biztosra

A negyeddöntő mezőnyét majdnem a FIFA-világranglista első nyolc helyezettje adja...

 

Július 9., csütörtök, 22.00
Boston, Boston Stadion		Franciaország–Marokkó
Július 10., péntek, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Spanyolország–Belgium
Július 11., szombat, 23.00
Miami, Miami Stadion		Norvégia–Anglia
Július 12., vasárnap, 3.00
Kansas, Kansas City Stadion		Argentína–Svájc
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ

 

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