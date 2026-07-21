Zidane kapitányi megbízásának bejelentésére vár egész Franciaország

A L'Équipe francia sportnapilap keddi számának címlapján Zinédine Zidane tekint a jövőbe, a futballpiaci szakember, Fabrizio Romano keddi posztja pedig kész tényként rögzíti, hogy a tavaly novemberben megszületett szóbeli egyezséget immár hosszú távú írásbeli szerződés is szentesíti.

Egyelőre nem tudni, mikor hangzik el a hivatalos bejelentés – a francia sajtó szerint egy héten belül mindenképpen, és nem függetlenül Zidane leendő stábjának véglegesítésétől.

A L'Équipe keddi száma szerint Zizou kipróbált embereivel dolgozik majd együtt: ott lesz vele régi segítője, David Bettoni, akivel még tizenévesen futballoztak együtt Cannes-ban, és aki a Real Madridnál is mellette volt, továbbá korábbi világbajnok csapattársai közül a kapus Fabien Barthez és a több mint tíz éve az U-válogatottak mellett dolgozó Bernard Diomede. Elődje segítői közül szinte mindenki távozik, kivétel lehet Guy Stéphan pályaedző és Franck Raviot kapusedző.

Mint ismert, a világbajnokság lezárultával Didier Deschamps távozik a szövetségi kapitányi posztról; 14 évnyi irányítása alatt a francia válogatott 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben a vb-n, 2016-ban az Európa-bajnokságon lett ezüstérmes, 2021-ben megnyerte a Nemzetek Ligáját. Az idei vb-n is a favoritok közé sorolták a „kékeket”, de végül lemaradtak a dobogóról: az elődöntőben Spanyolországtól (0–2), a bronzmeccsen Angliától (4–6) szenvedtek vereséget.

✨🇫🇷 Zinedine Zidane has already signed his long term contract as new France head coach.



Verbal agreement in place since November, never been in doubt or at risk despite clubs calling.



Zizou is back. 🔙 pic.twitter.com/rd9cWgL61D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026