Nemzeti Sportrádió

Zidane kapitányi megbízásának bejelentésére vár egész Franciaország

K. Zs.K. Zs.
2026.07.21. 11:45
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Didier Deschamps (balra) és Zinédine Zidane egy néhány évvel ezelőtti jótékonysági mérkőzésen (Fotó: AFP)
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Franciaország Zinédine Zidane francia labdarúgó-válogatott
Zinédine Zidane a francia labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya – erre a bejelentésre vár egész Franciaország, a helyi sajtó hónapok óta tényként kezeli, hamarosan el is hangzik, de egyelőre csupán a felvezetésnél tartunk.

A L'Équipe francia sportnapilap keddi számának címlapján Zinédine Zidane tekint a jövőbe, a futballpiaci szakember, Fabrizio Romano keddi posztja pedig kész tényként rögzíti, hogy a tavaly novemberben megszületett szóbeli egyezséget immár hosszú távú írásbeli szerződés is szentesíti.

Egyelőre nem tudni, mikor hangzik el a hivatalos bejelentés – a francia sajtó szerint egy héten belül mindenképpen, és nem függetlenül Zidane leendő stábjának véglegesítésétől.

A L'Équipe keddi száma szerint Zizou kipróbált embereivel dolgozik majd együtt: ott lesz vele régi segítője, David Bettoni, akivel még tizenévesen futballoztak együtt Cannes-ban, és aki a Real Madridnál is mellette volt, továbbá korábbi világbajnok csapattársai közül a kapus Fabien Barthez és a több mint tíz éve az U-válogatottak mellett dolgozó Bernard Diomede. Elődje segítői közül szinte mindenki távozik, kivétel lehet Guy Stéphan pályaedző és Franck Raviot kapusedző.

Mint ismert, a világbajnokság lezárultával Didier Deschamps távozik a szövetségi kapitányi posztról; 14 évnyi irányítása alatt a francia válogatott 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben a vb-n, 2016-ban az Európa-bajnokságon lett ezüstérmes, 2021-ben megnyerte a Nemzetek Ligáját. Az idei vb-n is a favoritok közé sorolták a „kékeket”, de végül lemaradtak a dobogóról: az elődöntőben Spanyolországtól (0–2), a bronzmeccsen Angliától (4–6) szenvedtek vereséget.

 

Franciaország Zinédine Zidane francia labdarúgó-válogatott
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