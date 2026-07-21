Zidane kapitányi megbízásának bejelentésére vár egész Franciaország
A L'Équipe francia sportnapilap keddi számának címlapján Zinédine Zidane tekint a jövőbe, a futballpiaci szakember, Fabrizio Romano keddi posztja pedig kész tényként rögzíti, hogy a tavaly novemberben megszületett szóbeli egyezséget immár hosszú távú írásbeli szerződés is szentesíti.
Egyelőre nem tudni, mikor hangzik el a hivatalos bejelentés – a francia sajtó szerint egy héten belül mindenképpen, és nem függetlenül Zidane leendő stábjának véglegesítésétől.
A L'Équipe keddi száma szerint Zizou kipróbált embereivel dolgozik majd együtt: ott lesz vele régi segítője, David Bettoni, akivel még tizenévesen futballoztak együtt Cannes-ban, és aki a Real Madridnál is mellette volt, továbbá korábbi világbajnok csapattársai közül a kapus Fabien Barthez és a több mint tíz éve az U-válogatottak mellett dolgozó Bernard Diomede. Elődje segítői közül szinte mindenki távozik, kivétel lehet Guy Stéphan pályaedző és Franck Raviot kapusedző.
Mint ismert, a világbajnokság lezárultával Didier Deschamps távozik a szövetségi kapitányi posztról; 14 évnyi irányítása alatt a francia válogatott 2018-ban világbajnok lett, 2022-ben a vb-n, 2016-ban az Európa-bajnokságon lett ezüstérmes, 2021-ben megnyerte a Nemzetek Ligáját. Az idei vb-n is a favoritok közé sorolták a „kékeket”, de végül lemaradtak a dobogóról: az elődöntőben Spanyolországtól (0–2), a bronzmeccsen Angliától (4–6) szenvedtek vereséget.