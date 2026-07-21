Nemzeti Sportrádió

Szurkolói miatt megbüntette az UEFA a CSZKA Szófiát

2026.07.21. 18:01
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Inkább itták volna meg... (Fotó: Getty Images)
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büntetés CSZKA Szófia Európa-liga
A CSZKA Szófia labdarúgócsapata pénzbírságot és jegyértékesítési tiltást kapott büntetésül szurkolóinak náci karlendítései és erőszakos viselkedése miatt.

Az európai szövetség (UEFA) keddi bejelentése alapján 50 ezer euróra (18 millió forintra) büntette a klubot az Európa-liga selejtezőjének első körében történtek miatt, amelyek nyomán 15 perccel csúszott a játék a Derry City elleni párharc múlt hét csütörtöki visszavágóján. 

Az UEFA fegyelmi határozata megtiltotta a bolgár egyesületnek, hogy egy idegenbeli találkozóra belépőket adjon el, az indoklásban „tárgyak dobálása, rongálás és tömeges rendzavarás” szerepel. 

A náci tisztelgések miatt további egy idegenbeli meccsre szóló jegyértékesítési szankciót szabott ki az UEFA, ezt két évre felfüggesztették. A Derry Cityt 20 ezer euróra büntette az UEFA szurkolói rendbontás és a játéktérre behatolás miatt.

A CSZKA Szófia kettős győzelemmel vette sikerrel az északír gárda elleni párharcot, és a selejtező második fordulójában, csütörtökön Várkonyi Bence csapatához, az azeri Qarabag FK-hoz látogat.

 

büntetés CSZKA Szófia Európa-liga
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