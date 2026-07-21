Strandröplabdában és szépségversenyen is döntőben – interjú Szabó Annával

Szabó Anna a magyar strandröplabdázás egyik nagy ígérete, hiszen amellett, hogy tizenöt évesen már felnőtt-ob-döntőt játszhatott és korosztályos bajnoki címeket szerzett, arany- és ezüstérmes is volt középiskolai világbajnokságon, s szerepelt korosztályos világ- és Európa-bajnokságokon is. Az más kérdés, hogy az elmúlt két évben kissé kevesebbet lehetett hallani róla, de ennek is megvan az oka.

„Gödöllői vagyok, ott is kezdtem el röplabdázni negyedik osztályos koromban. A helyi Szent Imre Általános Iskolába jártam és az egyik osztálytársnőm járt röplabdázni a közvetlenül a szomszédban lévő Erkel iskolába. Úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kellene próbálnom, el is mentem vele a következő edzésre és nagyon megtetszett, arról nem is beszélve, hogy az edző, Pelle Ildi néni már az első alkalom után megdicsért, hogy ahhoz képest, hogy még sohasem röplabdáztam, nagyon ügyesen mozgok…”

A strandröplabdát is viszonylag gyorsan megismerte és megkedvelte.

Született: 2006. november 28., Kistarcsa

Sportága: röplabda, strandröplabda

Klubjai: Gödöllői RC, BVSC-Zugló, SRSE, Vasas SC

Kiemelkedő eredményei: U15-ös középiskolai világbajnok (2019), U20-as országos bajnok (2021, hóröplabda), U19-es középiskolai vb-2. (2022), U22-es országos bajnok (2022), felnőtt-ob-ezüstérmes (2022), U18-as országos bajnok (2023) Névjegy: Szabó Anna

„Egy teremedzésre jöttek el a gödöllői strandröplabda-szakosztály vezetői 2018 májusában, és tartottak toborzót. Korábban hallottunk már róla, hogy nyaranta milyen jó tréningeket tart homokon Kleczli Csaba, és hogy milyen jó a társaság is, az pedig Gödöllőn megszokott volt, hogy a teremszezon után a játékosok homokon folytatják a gyakorlást. Szóval egyértelmű volt, hogy ebből én sem maradhatok ki.”

Már az első évben is voltak szép eredményei, de az áttörés 2019 nyarán következett, amikor Kristóf Dórával megnyerte a diákolimpiát, majd több U14-es, U16-os, de még U20-as korosztályos versenyt is, az U14-es országos bajnokságon pedig ezüstérmes lett.

„Miután lezajlott a diákolimpia eredményhirdetése, akkor mondták el nekünk, hogy ezzel indulási jogot szereztünk az októberi szicíliai középiskolai vb-re. Ilyenről nem is álmodtunk, de természetesen kapva kaptunk az alkalmon. Én éppen akkor igazoltam át teremben a Gödöllőtől a BVSC-hez, úgyhogy úgy kellett külön elkéredzkednem a szicíliai versenyre, ami aztán hatalmas fordulópont volt a pályafutásomban.”

Anna akkor már a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulója volt (a kiírás szerint a versenyzőknek azonos iskolába kellett járniuk), s a világbajnokságon végül Kristóf Dóra mellett Butor Annával hármasban indultak, úgy, hogy mérkőzésről mérkőzésre vetésforgószerűen váltogatták egymást. Úgy utaztak ki, hogy azért utolsók nem szeretnének lenni, ehhez képest öt meccsből öt győzelemmel, mindössze egy szettet elveszítve jutottak az elődöntőbe, amelyben a németeket győzték le, majd a döntőben – itt a diákolimpiai bajnok kettős játszott – a brazil páros ellen diadalmaskodtak.

„Ott, Szicíliában egyértelművé vált számomra, hogy nekem a strandröplabdában van a jövőm. A következő idényt még végigjátszottam teremben a BVSC-ben, és végül bronzérmesek lettünk a gyermekbajnokságban, szóval szép volt a befejezés is, de ezt követően már csak strandröplabdázni akartam.”

Az élet úgy hozta, hogy a legjobb ütemben váltott, mert a következő terembajnokság félbeszakadt a koronavírus-járvány miatt, s a sportélet éppen nyáron, a strandröplabdaidényben kezdett éledezni. Akkor már (még mindig csak tizenhárom évesen) felnőtt-tornán is győzni tudott, s az U16-os és az U18-as országos bajnokságon is bronzérmes lett. Ugyanezt a teljesítményt ismételte meg a következő nyáron is, decemberben pedig sikerült az áttörés, igaz, nem homokon, hanem havon, de országos bajnok lett hóröplabdázásban…

Ez mintha egy lelki gátat szakított volna át benne, a 2022-es esztendő újabb sikerév volt neki. Először Kun Stefániával indult a pandémia miatt egy évvel elhalasztott izraeli középiskolai vb-n, s egy korosztállyal feljebb is a döntőig jutott, amelyben megint egy brazil kettős volt az ellenfelük (az egyikük a három évvel korábbi párosnak is tagja volt), de ezúttal a döntő játszmában a dél-amerikaiak bizonyultak jobbnak. Azonban ezt követően a páros megnyerte az U22-es bajnokságot és ezüstérmes lett U18-ban (az U20-as bajnokságon klubtársával, Vecsey Fannival lett bronzérmes), majd következett a felnőtt ob-döntő a Lupa-tónál.

2022: Kun Stefánia (balra) és Szabó Anna a strandröplabda országos bajnokság döntőjében… (Fotó: MTI/Mónus Márton)

…és a dobogó második fokán – a bajnok az őket legyőző Villám Lilla és Szombathelyi Szandra lett (Fotó: Török Attila)

A két lány korábban még ob-fordulón sem jutott a legjobb négy közé, s most is egy vereséggel kezdett (a háló túloldalán a korábbi bajnok Vaida Beáta állt), ezt követően azonban négy győzelem jött korábbi ob-érmes játékosok ellen, az elődöntőben éppen a 2025-ös bajnok Vasvári testvéreket múlta felül. A fináléban ugyan a címvédő Szombathelyi Szandra és Villám Lilla ellen már nem jött össze az újabb csoda, azonban ez az eredmény így is minden várakozást felülmúlt.

Ezután egy évig teremben, a Vasas fiókcsapatában is szerepelt az NB I-ben, majd a következő nyáron, immár saját korosztályában, U18-ban lett bajnok homokon, eggyel feljebb pedig ezüstérmes. Indult Madridban az U18-as Európa-bajnokságon, a következő évben pedig Kínában az U19-es világbajnokságon.

„A világbajnokságra már úgy utaztam ki, hogy tudtam, utána, ha nem is hagyom abba a strandröplabdázást, de visszább veszek. A következő évben érettségiztem, s tudtam, ahhoz, hogy felvegyenek a Corvinus egyetemre, jó bizonyítvány kell, úgyhogy a tanulást helyeztem előtérbe. Ez sikerült is: ösztöndíjjal vettek fel az angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment szakra, de ahhoz, hogy az ösztöndíjat meg is tudjam tartani, megint csak sokat kellett tanulni. Emellett Budapestre költöztem a párommal, a tanulás és a háztartásvezetés mellett pedig nem sok idő maradt strandröplabdázni. Ugyan továbbra is járok edzésre, de mostanában nem akkora intenzitással, mint korábban. Sokkal kevesebb versenyen is indulok, és persze az eredmények sem olyanok, mint korábban, de most már valamennyire sikerült egyenesbe hozni a dolgaimat, úgyhogy a következő idényben ismét nagyobb energiát akarok fektetni a sportolásba.”

A kérdés ezek után adja magát: hogy jött képbe a Miss Universe Hungary szépségverseny? Egy újabb trófeát akart elhódítani?

„Érdekes, ugyanezt kérdezték a zsűri tagjai is. De erről szó sincs, teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe az egészbe. Azzal kezdődött, hogy a tizenkilencedik születésnapomra páromtól, Mátétól profi élményfotózást kaptam ajándékba. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy elmegyek egy stúdióba, aztán gyorsan ellőnek néhány sorozatot. Nyolcórás program volt, amelyen profi sminkes készített elő és a ruhákat is ők adták. A sminkes hölgy pedig elmondta, hogy korábban ő volt a vezető sminkes ezen a szépségversenyen és úgy gondolja, hogy nekem lenne helyem a mezőnyben. Valójában ő ültette a bogarat a fülembe, úgyhogy végül beadtam a jelentkezési lapomat fotókkal, de aztán igazából el is felejtkeztem róla, egyáltalán nem vettem komolyan.”

Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor értesítést kapott róla, hogy nyolcszáz jelentkező közül beválasztották a top kétszázba.

„Ez azt jelentette, hogy egy személyes, egész napos castingra kellett elmennem, ami nem is lett volna probléma, ha nem június elején, a vizsgaidőszak kellős közepén tartják. Az egyik szaktársam is jelentkezett és őt is meghívták, így aztán ketten mentünk. Folyamatosan szűkítették a mezőnyt, előbb ötvenre, aztán harmincra és egyszer csak azt vettem észre, hogy benne vagyok a legjobb tizenkettőben. Nekem meg közben az járt a fejemben, hogy itt a vizsgám és arra kellene készülnöm. Izgultam is nagyon miatta, mert közölték, hogy nyolcnapos edzőtáborba kell majd mennünk Pécsre, hogy felkészítsenek a döntőre. Ha nem sikerült volna a vizsgám, akkor éppen az edzőtábor idejére esett volna a pótlás, és nem tudom, hogyan egyeztettem volna össze a kettőt. Szerencsére ötös lett…”

Annának teljesen új élményt jelentett ez a fajta edzőtábor, hiszen korábban még sohasem vett részt ilyesmin.

„Nagyon intenzív volt az egész, tele programmal, például itt tanítottak meg magassarkúban vonulni. A lányok között többen már modellként, influenszerként szerepelnek, sőt voltak olyanok is, akik már tavaly is indultak a szépségversenyen, szóval gyakran nem is értettem, hogy mit keresek ott. De a lényeg az volt, hogy nagyon jól éreztem magam, remek volt a társaság, a zsűri tagjai is végig velünk tartottak, és rendkívül kedvesek, támogatók voltak, de megjelentek közöttünk a legutóbbi két év királynői is, akik sok tapasztalatot megosztottak velünk. Nagyon sokat tanultam és fejlődtem nekik köszönhetően.”

Az edzőtábor végén Pécsről egyenesen a budapesti Operettszínházba, a döntő helyszínére buszoztak.

„Hihetetlenül sűrű nap volt és egy teljesen más világ, mint amit addig ismertem, de nagyon jó volt átélni. Mindenki izgult, én nyugodtabb voltam, hiszen már az is felülmúlta a várakozásaimat, hogy bekerültem a tizenkettes döntőbe. Ráadásul nekem a fürdőruhás bemutató sem okozott gondot, hiszen én a strandröplabda-versenyeken hozzászoktam, hogy nagy nézősereg előtt így szerepeljek.”

Végül aztán az első három közé nem választották be.

„Ez egyáltalán nem okozott nekem problémát, hiszen nem voltak elvárásaim a döntővel kapcsolatban. Ez nem olyan, mint a strandröplabda, hogy aki több szettet nyer, az a győztes, itt teljesen szubjektív volt a megítélésünk és nem csak a külsőnkre voltak kíváncsiak, hanem beszélhettünk is.”

A kérdés ezúttal is adja magát: ilyen sikeres kezdet után mennyire kapott kedvet a szépségiparhoz?

„Nyitott vagyok a folytatásra, nagyon élveztem, hogy igazán szépnek és különlegesnek érezhettem magam egy ideig. Persze a strandröplabda az, amit igazán a szívembe zártam, a helyét nem vehetné át valószínűleg sohasem, de szeretem a kihívásokat, és akár együtt a kettőt is el tudom képzelni, ha az élet úgy hozza.”

Amint az a fenti írásból is kiderül, nem Szabó Anna az egyetlen gödöllői strandröplabda-bajnoknő, sőt… Az elmúlt évtizedben nem véletlenül tartották a Pest megyei várost a sportág hazai fővárosának, Kleczli Csaba műhelye gyakorlatilag ontotta a tehetségeket, s a Gödöllői RC versenyzői a szakosztály 2015-ös alapítása óta összesen 20 országos bajnoki címet és több mint félszáz érmet szereztek a különböző korosztályokban, középiskolai világbajnokságot nyertek, s indultak korosztályos vb-n és Európa-bajnokságokon. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulói közül Szabó Anna mellett például Vecsey Fanni (2020-ban, 17 évesen a legfiatalabb felnőtt országos bajnok lett Magyarországon ebben a sportágban), Butor Anna, Kristóf Dóra és Strébl Noémi is szerzett ob-aranyat, de a GRC színeiben lett korosztályos bajnok Ligárt Anna és Breuer Mirtill, míg a felnőtteknél Lutter Eszter, Lakatos Enikő és Győri Panna, a férfiaknál pedig Soós Izsák és Kristóf Mátyás állhatott a dobogó tetejére. A GRC – amely a 2010-es években háromszor játszott bajnoki és négyszer Magyar Kupa-döntőt a teremröplabdában is – három éven keresztül az ország legeredményesebb női strandröplabda-szakosztálya volt. A sikerkorszak azonban 2024-ben véget ért, a klubot kizárták az MRSZ-ből (jelenleg Gödöllői Röplabda Akadémia néven vegetál). Hogy kik és miért juttatták idáig a sikeres műhelyt és milyen okok állnak az elsorvasztása mögött, nem ezen írás témája, de talán a nem is olyan távoli jövőben, a bírósági perek és a rendőrségi nyomozás lezárulta után ez is megér néhány keresetlen mondatot. „Vár állott, most kőhalom”

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 18-i lapszámában jelent meg.)