Ferran Torres: Egyáltalán nem érdekelt a futball, nem volt kedvem edzeni, végül elmentem egy mentálhigiénés szakemberhez



Lelki gondokkal küszködtek a spanyol hősök. A Mundo Deportivo külön cikkben hívta fel a figyelmet a megdöbbentő hasonlóságra. A 2010-ben, Hollandia ellen győztes gólt szerző Andrés Iniesta korábban elmondta, hogy depressziós tünetekkel küzdött a barátja, Dani Jarque 2009-es halála miatt, és lelkileg nagyon mélyen volt abban az időszakban. Egy évvel később győztes gólt lőtt a világbajnokság döntőjében.

Hasonló utat járt be Ferran Torres is. Olyannyira, hogy néhány évvel ezelőtt a közösségi médiát elárasztó kritikák annyira megviselték, hogy abba akarta hagyni a profi futballt. Végső elkeseredésében José Angel Caperán pszichológushoz fordult.

„Elérkezett az idő, amikor egyáltalán nem érdekelt a futball, nem volt kedvem edzeni, és végül elmentem egy mentálhigiénés szakemberhez – idézte a Mundo Deportivo Ferran Torrest. – Megtanultam, hogy amikor jól mennek a dolgok, nem szabad elszállnom, és elhinnem, hogy én vagyok a legjobb. Ugyanúgy megtanultam, hogy egy rosszabb időszakban sem veszíthetem el az önbizalmam, és nem gondolhatom azt, hogy én vagyok a legrosszabb játékos a világon. ”

A Valenciánál nevelkedett, az egyik legtehetségesebb spanyol futballistának tartották, majd 2020-ban szerződtette a Manchester City, amellyel 2021-ben angol bajnok lett és BL-döntőt játszott. Négy éve, 2022-ben igazolt a Barcelonához, és ekkor jöttek a kritikák, a mentális problémák és a már említett pszichés segítség. Ugyancsak Barcelonában ragadt rá a Cápa becenév, amit ő is előszeretettel használ a közösségi médiában – erről nyilatkozott 2023-ban a katalán Sportnak.

„Az egész viccnek indult az előszezonban, aztán elterjedt a közösségi médiában, és rám ragadt. Nagyon megkedveltem a Cápa becenevet, mert sok mindent jelent. Sokak szerint olyan, mintha új személyiségem lenne, de a mentalitásom eddig is ilyen volt, csak most a pályán is megmutatkozik. Az emberek kilencven percig látnak, de fogalmuk sincs, mennyi láthatatlan munka van emögött. Rengeteg órányi edzés, felkészülés az erőnléti edzőkkel, a pszichológusokkal, oda kell figyelni a pihenésre, az étkezésre, ez mind az alapja annak, aki vagyok. Persze nemcsak »cápa« akarok lenni, hanem példakép is a gyerekek számára. Megmutatni nekik, hogy abból is erőt kell meríteniük, ha rosszul mennek a dolgok, ha szidnak, és senki sem bízik benned. Manapság, ha kritizálnak, az még jobban motivál, hogy elcsendesítsem ezeket a hangokat.”

Ezt három évvel ezelőtt nyilatkozta, most vasárnap pedig valóban milliók számára vált példaképpé. Mostanság alighanem minden spanyol (és nem spanyol) gyereklabdarúgó arról álmodozik, hogy hozzá hasonlóan győztes gólt szerez a vb-döntőben. Pedig nem indult jól a torna a Barca szélsőjének. A Zöld-foki-szigetek ellen (0–0) még kezdő volt, utána viszont csak csereként kapott lehetőséget, jellemzően tíz-húsz percet játszott. Portugália ellen ugyan ő adta a győztes gól­passzt Mikel Merinónak, mégis sok kritika érte a teljesítményét. Aztán a vasárnapi, Argentína elleni döntőben a 62. percben váltotta Mikel Oyarzabalt, volt egy veszélyes fejese, hogy aztán a hosszabbításban Nico Williams visszafejelése után az argentinok kapujába bombázza a labdát – a világbajnoki címet érő gólt.

„Ez így volt megírva – idézte Ferran Torrest az As. – Ez a gól nem az enyém, nem is a csapattársaimé, hanem negyvenhétmillió spanyolé. Minden döntő nagyon nehéz, ez sem jelentett kivételt. Amikor az ellenfélnél ott van Lionel Messi, az nem túl megnyugtató. Ám mindig is saját magunktól függtünk, és ezúttal is a saját játékunkkal lettünk sikeresek. Tudtuk, hogy az argentinok ellen mire számíthatunk, főleg a kiállítás után. Próbáltuk jól kezelni a nyomást és irányítani a találkozót. Hihetetlenül felszabadító érzés volt betalálni. Rengeteg kritikát kaptam, de istennek hála mindig folytatni tudtam, és mentem előre. Most csak arra vágyom, hogy miután a magasba emelhettem a kupát, a családommal ünnepelhessek.”

Ferran Torres személyiségéről pedig mindent elmond a hátára tetovált idézet: „Megpróbálod, elbuksz, felállsz.”

Spanyolországnak, sőt a világnak új futballhőse van.