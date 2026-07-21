F1: érdemes taxival menni a Hungaroringre!

A szervezők arra kérik a kilátogatókat, hogy előre tervezzék meg az utazásukat: válasszanak olyan közlekedési megoldást, amely kevésbé terheli meg a közúti forgalmat és környezettudatos. És ha ez még kényelmes és kiszámítható is, az csak hab a tortán – teszi hozzá a Főtaxi.

A Hungaroring hivatalos taxipartnere a Főtaxi a Magyar Nagydíj ideje alatt. A társaság járművei a versenyhétvégén dedikált VIP-sávon haladhatnak az M3-as autópályán, így jelentősen csökkenthető a menetidő. Az utazás a Főtaxi applikációjában vagy telefonon is megrendelhető, a visszaúthoz pedig a helyszíni taxiponton hostess csapat és utaskísérők segítik a tájékozódást és a gyors beszállást.

Több szempont miatt is megéri a Főtaxit választani: az M3-as autópálya dedikált VIP-sávjával gyorsabb a haladás mind a pályára, mind hazafelé. A Hungaroring 8-as kapujánál kialakított taxipontról akár nagyobb társaságnak, 5-6 főnek is kényelmes utat biztosítanak maxi autókkal. A versenyhétvége idején a Főtaxi megerősített flottával és maximális kapacitással készül, hogy mindenki időben odaérjen a futamra – és gond nélkül haza is jusson.

A budapesti közigazgatási határon belül egységes, hatóságilag szabályozott tarifa érvényes. Mivel a Hungaroring a városhatártól mindössze 8 kilométerre található, az utazás a lakossági szurkolók számára is végig rendkívül kedvező, átlátható és könnyen tervezhető költséget jelent.

A Főtaxi a szerződött üzleti partnerei részére a mogyoródi szakaszra is a budapesti tarifát alkalmazza a versenyhétvégén.

A versenyhétvégén a hivatalos taxipartner kedvezménnyel is készül a szurkolóknak: a 3000F1 kuponkód felhasználásával most 3000 Ft kedvezményt kaphatnak az appban a Hungaroringre tartó (kifelé irányuló) fuvarok végösszegéből.