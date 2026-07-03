Ez mennyin múlt? – képen a les CR7 első, elvett góljánál
Portugáliának Cristiano Ronaldo egyenlített ki Horvátország ellen a legjobb 32 között az amerikai világbajnokságon, ám előtte volt egy lesgólja is, ami csak centiken múlt, íme!
Foci vb 2026
33 perce
CR7 kiegyenlített, Ramos megnyerte: Portugália a 94. percben fordítva ejtette ki Horvátországot, s nyolcaddöntős!
Lehet, hogy ez volt az aranylabdás Luka Modric karrierjének utolsó mérkőzése, míg az előbb lesgólt jegyző, majd 11-esből betaláló, végül lecserélt Cristiano Ronaldo tovább reménykedhet a portugál vb-aranyban. A következő ellenfél Spanyolország!
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