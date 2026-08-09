Videó: azt hitte, gólt lőtt, majd ünneplés közben beleesett az alagútba a brazil játékos

A brazil élvonal 22. fordulójában a Coritiba a Chapecoensét fogadta. 1–0-s hazai vezetésnél a 44. percben Jacy fejelt a kapuba, ünneplés közben a hirdetőtáblát átugorva a szurkolók felé indult. Azonban megfeledkezett a Couto Stadion alagútjáról. A védőt le is kellett cserélni az eset után, ráadásul les miatt érvénytelenítették is a gólját. A Coritiba a második félidőben további három játékosát vesztette el sérülés miatt, azonban így is 2–1-re megnyerte a mérkőzést.

A Coritiba player scored away at Chapecoense in the Brazilian Serie A last night and jumped over the advertising board to celebrate, only to fall down a hole and injure himself… 🫣



After all that, the goal was disallowed too… 😭 pic.twitter.com/RBJriH2VkB — Football Away Days (@FBAwayDays) August 9, 2026

KKKKKKKKKK po jacyzão…

Melhoras!! pic.twitter.com/neM0FEor1d — Coritiba da Deprê 🇳🇬🇧🇷 (@coritibadadepr1) August 9, 2026

Már korábban is előfordult hasonló. 2014-ben a kameruni Joel esett bele az alagútba a Sao Paulónak lőtt gólja után.