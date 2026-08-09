Videó: azt hitte, gólt lőtt, majd ünneplés közben beleesett az alagútba a brazil játékos
Érdekes jeleneteknek lehettek szemtanúi a nézők a brazil labdarúgó-bajnokságban. Egy játékos ünneplés közben eltűnt a játékosalagútban.
A brazil élvonal 22. fordulójában a Coritiba a Chapecoensét fogadta. 1–0-s hazai vezetésnél a 44. percben Jacy fejelt a kapuba, ünneplés közben a hirdetőtáblát átugorva a szurkolók felé indult. Azonban megfeledkezett a Couto Stadion alagútjáról. A védőt le is kellett cserélni az eset után, ráadásul les miatt érvénytelenítették is a gólját. A Coritiba a második félidőben további három játékosát vesztette el sérülés miatt, azonban így is 2–1-re megnyerte a mérkőzést.
Már korábban is előfordult hasonló. 2014-ben a kameruni Joel esett bele az alagútba a Sao Paulónak lőtt gólja után.
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