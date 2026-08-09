Nemzeti Sportrádió

Videó: azt hitte, gólt lőtt, majd ünneplés közben beleesett az alagútba a brazil játékos

B. A. P.B. A. P.
2026.08.09. 13:23
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Rendkívül szerencsétlenül járt a Coritiba játékosa
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videó brazil labdarúgás brazil bajnokság Coritiba
Érdekes jeleneteknek lehettek szemtanúi a nézők a brazil labdarúgó-bajnokságban. Egy játékos ünneplés közben eltűnt a játékosalagútban.

A brazil élvonal 22. fordulójában a Coritiba a Chapecoensét fogadta. 1–0-s hazai vezetésnél a 44. percben Jacy fejelt a kapuba, ünneplés közben a hirdetőtáblát átugorva a szurkolók felé indult. Azonban megfeledkezett a Couto Stadion alagútjáról. A védőt le is kellett cserélni az eset után, ráadásul les miatt érvénytelenítették is a gólját. A Coritiba a második félidőben további három játékosát vesztette el sérülés miatt, azonban így is 2–1-re megnyerte a mérkőzést.

 

Már korábban is előfordult hasonló. 2014-ben a kameruni Joel esett bele az alagútba a Sao Paulónak lőtt gólja után.

 

videó brazil labdarúgás brazil bajnokság Coritiba
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