Nemzeti Sportrádió

Videók: ezekkel a gólokkal győzte le a Real Madrid a Ferencvárost a Groupamában

B. A. P.B. A. P.
2026.08.09. 08:24
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Két Real Madrid-játékos is megszerezte első gólját a felnőttek között (Fotó: Kovács Péter)
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videó FTC Real Madrid felkészülési mérkőzés Ferencváros
Szombat este a magyar rekordbajnok Ferencváros felkészülési mérkőzésen fogadta a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madridot. Nézze meg a mérkőzés góljait videón!

MARIO RIVAS SZEREZTE MEG A VEZETÉST A REAL MADRIDNAK

A CSEREKÉNT BEÁLLÓ CARLOS ESPÍ DUPLÁZTA MEG AZ ELŐNYT

KENAN KODRO GÓLJÁVAL SZÉPÍTETT A FERENCVÁROS

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„Szeretnék köszönetet mondani a Ferencvárosnak ezért a nagyon jó edzőmérkőzésért.”

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Dibusz Dénes: Összességében jól megszűrtük a madridiak támadásait.

 

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)

videó FTC Real Madrid felkészülési mérkőzés Ferencváros
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