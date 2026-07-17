Nemzeti Sportrádió

Döntős visszaszámlálás: a legtöbb gól itt, a legtöbb nullára lehozott meccs ott

K. Zs.K. Zs.
2026.07.17. 17:26
Argentin öröm (Fotó: Getty Images)
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Vasárnap Spanyolország–Argentína döntővel zárul az idei labdarúgó-világbajnokság – nézzünk egy felvezető Opta-statisztikát!

Az argentinok a leggólerősebbek (19 gól) eddig az idei világbajnokságon, a spanyolok hozták le a legtöbb mérkőzést (6) kapott gól nélkül. Vajon melyikük erőssége dominál vasárnap?

Az argentinok 19 góljukkal holtversenyben az ötödik helyen állnak az 1970-es brazil válogatottal a vonatkozó vb-örökranglistán. Csak négy jobb egytornás teljesítmény volt eddig vb-n: az élen az 1954-es magyar Aranycsapat áll 27 góllal (csupán öt mérkőzésen jött össze a gazdag termés!), következik az ugyancsak '54-es NSZK (25/6), az 1958-as Franciaország (23/6) és az 1950-es Brazília (22/6).

 

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