Döntős visszaszámlálás: a legtöbb gól itt, a legtöbb nullára lehozott meccs ott

Az argentinok a leggólerősebbek (19 gól) eddig az idei világbajnokságon, a spanyolok hozták le a legtöbb mérkőzést (6) kapott gól nélkül. Vajon melyikük erőssége dominál vasárnap?

Az argentinok 19 góljukkal holtversenyben az ötödik helyen állnak az 1970-es brazil válogatottal a vonatkozó vb-örökranglistán. Csak négy jobb egytornás teljesítmény volt eddig vb-n: az élen az 1954-es magyar Aranycsapat áll 27 góllal (csupán öt mérkőzésen jött össze a gazdag termés!), következik az ugyancsak '54-es NSZK (25/6), az 1958-as Franciaország (23/6) és az 1950-es Brazília (22/6).