Szoboszlai Dominik: Őrület, milyen gyorsan elszaladt ez a három év!

Ami a szakmát illeti, Szoboszlai elmondta: tapasztaltabb lett, liverpooli évei alatt már két edző keze alatt dolgozott, mindkettőtől rengeteget tanult, szüksége is volt erre, és biztos benne, hogy a Bournemouthból érkező harmadik, Andoni Iraola keze alatt is jó helyen lesz.

„Bournemouthban bizonyította, hogy hihetetlenül jó edző. A Premier League legfittebb csapata volt az övé, mindig állták velünk a versenyt. Nagy tudású edző, örülök, hogy az irányítása alatt dolgozhatok. Ami az új idényt illeti, egyértelmű, hogy nem akarjuk ugyanazokat a hibákat elkövetni, amelyeket az előző kiírásban, ezt nem nyomásként, hanem motivációként kell felfognunk. Az idősebbeknek több felelősséget kell vállalniuk, hogy utat mutassanak a fiatalabbaknak, újra igazi csapattá kell kovácsolódnunk.”

A magyar légióst arról is kérdezték, hogyan élte meg két régi motoros, Mohamed Szalah és Andy Robertson idény végi távozását, és szerinte távollétükben az eddiginél nagyobb felelősség hárul-e rá.

„Azt hiszem, igen. Két klublegenda ment el tőlünk, nagyon fognak hiányozni. Valakinek a helyükre kell lépni, és ha ez a feladat rám vár, készen állok rá – fogalmazott Szoboszlai, aki kérdésre válaszolva elmondta, elégedett azzal, ahol tart, de továbbra is úgy érzi: mindig van lehetőség a fejlődésre. – Gyermekkorom óta az visz előre, hogy mindig jobb és jobb akarok lenni, ezért is ülhetek most itt… Szeretnék mindenkinek példát mutatni, amennyire erőmből telik. Amikor először aláírtam, azt mondtam, mindent meg akarok nyerni. Ez azóta sem változott: nemcsak a hazai porondon szeretnék minden elérhető trófeát megszerezni, de ide sorolhatjuk a Bajnokok Ligáját is. Készen állok arra, hogy ezekért a célokért hajtsunk.”

S hogy mit üzen az interjút néző liverpooli szurkolóknak?

„Köszönöm, hogy hajtanak előre, és kérem, ne hagyják abba, mert tudjuk, többet érdemelnek, mint amennyit az előző idényben kaptak tőlünk. Drukkoljatok, és cserébe mi mindent megadunk, amit csak akartok.”