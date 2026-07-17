Jubileumi kiírás előtt a DAC női kézisei, történelmi igazolás

,,Idén ünnepeljük klubunk megalakulásának tizedik évfordulóját. Ez alatt a tíz év alatt rengeteg szép eredményt értünk el, nemcsak a felnőttcsapattal, hanem az utánpótlásban is. Az elmúlt évtizedben még soha nem fordult elő, hogy egy Bajnokok Ligájában szereplő klub megkeressen bennünket valamelyik játékosunk miatt. Egyelőre nem szeretném elárulni sem az országot, sem a klub nevét, közös megállapodás alapján ezt csak jövő héten hozzák nyilvánosságra. A játékos nevét azonban már elmondhatom: Eliska Desortováról van szó” – nyilatkozta Horváth Zoltán, a HC DAC elnöke.

A dunaszerdahelyi klub első embere azt is elárulta, hogy a cseh válogatott kézilabdázó volt az első játékos, akit a HC DAC kivásárolt korábbi szerződéséből, még a Porubától. „Most pedig ő lesz az első játékos, akit egy másik klub vásárol ki tőlünk. Minden játékos esetében ugyanígy fogunk eljárni, ha egy Bajnokok Ligájában szereplő klub komoly érdeklődést mutat iránta. Nagyon jó érzés, hogy egy kis klubként felkerültünk a cseh-szlovák, sőt az európai kézilabda térképére. Ez is azt bizonyítja, hogy jó munkát végzünk. Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képvisel Eliska. Bevallom, az egyik szemem sír, a másik nevet.”

A HC DAC-tól összesen hat játékos távozott, helyükre pedig négy új kézilabdázó érkezett. „Balátlövőposztra a Slavia Prahától érkezik a 23 éves északmacedón válogatott Angela Jankulovská. A cseh válogatott Anna Kubálková Olomoucból teszi át a székhelyét Dunaszerdahelyre. A horvát válogatott Lara Burics a HC Lokomotiva Zagrebtől igazolt hozzánk. Az EHF Európa-ligában és a Bajnokok Ligájában is szerzett tapasztalatot, a horvát nemzeti csapattal pedig Európa- és világbajnokságon is szerepelt. Kapusposztra a magyar juniorválogatott Lukács Boglárka érkezik egyéves kölcsönszerződéssel. Az ETO játékosaként már bemutatkozott az NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is.”

Ana Bolzan szerződése júniusban lejárt, ám végül is Dunaszerdahelyen maradt. „Keresztszalag-szakadás után műtéten esett át, így csak az ősszel térhet vissza fokozatosan a pályára. Klubfilozófiánk része, hogy nem hagyjuk magukra a sérült játékosainkat. Ezért Annával 2027 júniusáig új szerződést kötöttünk” – árulta el Horváth Zoltán.

A HC DAC a 2026–2027-es idényben is a legmagasabb célokat tűzte ki maga elé. „Mint minden szezon előtt, most is az a célunk, hogy mindent megnyerjünk: a szlovák bajnokságot, a közös cseh–szlovák Doprastav Ligát, valamint a Szlovák Kupát. Egyre nehezebb azonban a dolgunk, mert az ellenfelek sokkal alaposabban készülnek ránk. Nekünk is még keményebben kell dolgoznunk ahhoz, hogy továbbra is sikeresek legyünk. Trófeákat szeretnénk nyerni. Nagyon sajnálom, hogy az előző idényben nem sikerült megszereznünk a szlovák bajnoki címet. Ez nagy motiváció nekünk” – mondta Debre Viktor vezetőedző.

A HC DAC az új idényben az EHF Európa-kupában is szerepel. A második fordulóban az olasz Salerno lesz a sárga-kékek ellenfele, a cél pedig az, hogy minél tovább jussanak a nemzetközi kupasorozatban.

A dunaszerdahelyi klub a fennállásának tizedik évfordulóját nagyszabású rendezvénnyel is megünnepli. Augusztusban rendezik meg a Határok nélkül – Kézilabda és Kulturális Fesztivált, amelynek keretében fiú- és leánycsapatok részvételével nemzetközi utánpótlástornát szerveznek. Augusztus 21-én pedig a HC DAC felkészülési mérkőzésen fogadja a magyar élvonal egyik meghatározó csapatát, az Esztergomot.