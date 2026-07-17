Nemzeti Sportrádió

Megvannak az ellenfelek: kisorsolták a magyar válogatott programját minden idők legnagyobb socca-világbajnokságára

B. O. B.B. O. B.
2026.07.17. 16:55
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Fotó: Edinho Jahja
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Essen socca socca-vb
Kisorsolták a 2026-os socca-világbajnokság csoportjait, és elkészült a torna menetrendje is.

A magyar válogatott augusztus 29-én kezdi meg szereplését a németországi Essenben, ahol minden idők legnagyobb kispályás labdarúgó-világbajnokságát rendezik meg. A tornán rekordszámú, 48 nemzeti válogatott lép pályára, hogy megküzdjön a világbajnoki címért.

A sorsolás alapján Magyarország az F-csoportba került, amelyben Nigéria, Uruguay és Albánia lesz az ellenfele. A csoportmérkőzések döntik el, mely csapatok jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A magyar válogatott elsődleges célja, hogy sikerrel vegye a csoportkört, és bejusson a legjobb 32 közé. A szakmai stáb szerint a továbbjutás elérése lenne a legfontosabb mérföldkő, ezt követően pedig az egyenes kieséses szakaszban minden mérkőzés külön ajándék és újabb lehetőség lehet a bizonyításra.

A 2026-os socca-világbajnokságot augusztus 29. és szeptember 6. között rendezik meg Essenben.

A magyar válogatott csoportmérkőzései
Augusztus 29. (szombat), 10.00: Magyarország–Nigéria
Augusztus 31. (hétfő), 14.00: Magyarország–Uruguay
Szeptember 2. (szerda), 21.00: Magyarország–Albánia

 

Essen socca socca-vb
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