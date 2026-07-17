Megvannak az ellenfelek: kisorsolták a magyar válogatott programját minden idők legnagyobb socca-világbajnokságára

A magyar válogatott augusztus 29-én kezdi meg szereplését a németországi Essenben, ahol minden idők legnagyobb kispályás labdarúgó-világbajnokságát rendezik meg. A tornán rekordszámú, 48 nemzeti válogatott lép pályára, hogy megküzdjön a világbajnoki címért.

A sorsolás alapján Magyarország az F-csoportba került, amelyben Nigéria, Uruguay és Albánia lesz az ellenfele. A csoportmérkőzések döntik el, mely csapatok jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba.

A magyar válogatott elsődleges célja, hogy sikerrel vegye a csoportkört, és bejusson a legjobb 32 közé. A szakmai stáb szerint a továbbjutás elérése lenne a legfontosabb mérföldkő, ezt követően pedig az egyenes kieséses szakaszban minden mérkőzés külön ajándék és újabb lehetőség lehet a bizonyításra.

A 2026-os socca-világbajnokságot augusztus 29. és szeptember 6. között rendezik meg Essenben.

A magyar válogatott csoportmérkőzései

Augusztus 29. (szombat), 10.00: Magyarország–Nigéria

Augusztus 31. (hétfő), 14.00: Magyarország–Uruguay

Szeptember 2. (szerda), 21.00: Magyarország–Albánia