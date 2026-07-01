Deschamps: Még nem tökéletes minden

Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint még nem tökéletes minden a francia labdarúgó-válogatott játékában, ezzel együtt a csapat erődemonstrációt tartva győzte le 3–0-ra Svédországot a kieséses szakasz első fordulójában, s tovább erősítette topfavorit státuszát az amerikai–kanadai–mexikói labdarúgó-világbajnokságon. Deschamps a mérkőzés után a tőle megszokott módon visszafogottan értékelt, sőt, kritizálta a játékosait, amiért nem tudták már az első félidőben bebiztosítani a győzelmet.

„Nem fogunk elszállni magunktól. Örülünk, hogy továbbjutottunk, de a következő negyvennyolc órában le kell szállnunk a földre. Javulnunk kell, mert az ellenfelek is fejlődnek” – magyarázta a szövetségi kapitány, aki édesanyja temetése miatt kihagyta a franciák utolsó csoportmérkőzését, amelyet a „Lés Bleus” 4–1-re nyert meg Norvégia ellen.

A csapat első számú csillaga, Kylian Mbappé a mostani első gólja után odaszaladt a trénerhez és megölelte, csapattársai pedig követték a példáját. A Real Madrid sztárja már hat gólnál jár a tornán, ahogy Lionel Messi is, s a mostani duplájával az örökranglistán is közel került az argentin csillaghoz: Messi 19, Mbappé 18 vb-találatnál tart. A francia támadó ugyanakkor egy rekordot már begyűjtött a keddi mérkőzésen, ugyanis a kieséses szakaszban már tíz gólt szerzett, ez korábban még senkinek sem jött össze.

Az 57 éves Deschamps játékosként és szövetségi kapitányként is nyert már világbajnokságot és a torna után távozik a posztjáról, de addig – ahogy fogalmazott – még egy küldetést teljesíteni akar: 1998 és 2018 után szeretné megszerezni Franciaország harmadik vb-címét.

A francia válogatott támadójátéka egyébként még a legyőzött svédek kapitányát is lenyűgözte.

„Nem vagyok biztos abban, hogy akár a tökéletes játék is elég lett volna ellenük” – mondta Graham Potter, aki hozzátette: ezen a tornán még nem látott a franciákénál jobb csapatot.

„Ha megnézzük a francia csapat játékosainak karrierjét és önéletrajzát és összehasonlítjuk a miénkkel, van különbség. Mi egy fiatal, fejlődő csapat vagyunk, és remélhetőleg még sok jó dolog áll előttünk” – fogalmazott Potter.

A svédek az előző négy vb-szereplésük során mindig bejutottak legalább a legjobb 16 közé, Potter szerint azonban a korai kiesés ellenére büszkén térnek haza.

A franciák szombaton Philadelphiában csapnak össze Paraguayjal a nyolcaddöntőben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–0 (1–0)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 75.), Upamecano, W. Saliba, Digne (Th. Hernandez, 78.) – Rabiot, Tchouaméni – O. Dembélé (D. Doué, 75.), Olise (Cherki, 85.), Barcola – K. Mbappé (Mateta, 85.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, G. Gudmundsson – D. Svensson (Svanberg, 82.), Bergvall (Zeneli, 65.), Ayari (Nygren, 82.), Stroud (T. Ali, 65.) – Isak (Nilsson, 89.), Elanga – Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: K. Mbappé (45., 74.), Barcola (53.)