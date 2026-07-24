A Serie A-ban folytatja a Puskás Akadémia női csapatának védője

A felcsúti klubhonlap bemutatója szerint Palakovics Laura 2018-ban csatlakozott a Puskás Akadémiához, ahol alapember lett, és az előző idényben bajnoki ezüstérmet szerzett.

A 24 éves válogatott játékos távozik a Puskás Akadémiától, és a Sassuolóban folytatja pályafutását.

A Sassuolo az előző idényben a 9. helyen zárt a 12 csapatos olasz bajnokságban.