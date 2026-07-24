Nemzeti Sportrádió

A Serie A-ban folytatja a Puskás Akadémia női csapatának védője

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.24. 15:44
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Palakovics Laura Olaszorszába szerződött (Fotó: Puskás Akadémia)
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Sassuolo Palakovics Laura Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia a hivatalos felületein számolt be róla, hogy a női csapat középső védője, Palakovics Laura a Sassuolóban folytatja pályafutását.

A felcsúti klubhonlap bemutatója szerint Palakovics Laura 2018-ban csatlakozott a Puskás Akadémiához, ahol alapember lett, és az előző idényben bajnoki ezüstérmet szerzett.

A 24 éves válogatott játékos távozik a Puskás Akadémiától, és a Sassuolóban folytatja pályafutását.

A Sassuolo az előző idényben a 9. helyen zárt a 12 csapatos olasz bajnokságban.

 

Sassuolo Palakovics Laura Puskás Akadémia
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