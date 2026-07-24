Az EU szankcionálta a négyszeres olimpiai bajnok vívólegendát és a FIDE elnökét is

Az EU korlátozásokat vezetett be mások mellett Mihail Gyegtyarjov sportminiszterrel, egyben az Orosz Olimpiai Bizottság (OKR) vezetőjével, Sztanyiszlav Pozdnyakovval, az OKR korábbi első emberével és Mihail Mamiasvilivel, a birkózószövetség elnökével szemben. Pozdnyakov kardvívóként négyszeres olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok, Mamiasvili birkózóként lett ötkarikás aranyérmes és háromszoros világbajnok.

A szankciós listára felkerült Arkagyij Dvorkovics, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) orosz elnöke is, aki bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét a FIDE élén.

„Az EU döntését jogellenesnek és tisztességtelennek tartom, s fellebbezek ellene. Tekintettel azonban arra, hogy amíg hivatalos bírósági döntés nem születik és/vagy a döntést nem helyezik hatályon kívül, ezek a szankciók akadályozhatják a FIDE stabil működését, úgy döntöttem, önként és azonnali hatállyal felfüggesztem FIDE-elnöki tisztem ellátását a szankciók időtartamára” – mondta a nemzetközi szövetség honlapjának a sportvezető.

A FIDE tanácsa elfogadta Dvorkovics döntését, aki 2018-ban vette át a szervezet irányítását, 2022-ben pedig újraválasztották pozíciójában. A következő elnökválasztásra a FIDE szeptemberi közgyűlésén kerül sor, amelyet Szamarkandban tartanak. Ideiglenes elnökként a korábbi világbajnok legenda, Viswanathan Anand, a szervezet alelnöke veszi át az irányítást.