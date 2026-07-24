Nemzeti Sportrádió

Az EU szankcionálta a négyszeres olimpiai bajnok vívólegendát és a FIDE elnökét is

2026.07.24. 16:20
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Balról: Sztanyiszlav Pozdnyakov, Mihail Mamiasvili és Arkagyij Dvorkovics
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sakk vívás Mihail Mamiasvili Sztanyiszlav Pozdnyakov Arkagyij Dvorkovics
Orosz sportvezetőket is érint az EU Oroszország elleni legújabb szankciós csomagja, amelyet az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő tanács csütörtökön fogadott el.

Az EU korlátozásokat vezetett be mások mellett Mihail Gyegtyarjov sportminiszterrel, egyben az Orosz Olimpiai Bizottság (OKR) vezetőjével, Sztanyiszlav Pozdnyakovval, az OKR korábbi első emberével és Mihail Mamiasvilivel, a birkózószövetség elnökével szemben. Pozdnyakov kardvívóként négyszeres olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok, Mamiasvili birkózóként lett ötkarikás aranyérmes és háromszoros világbajnok.

A szankciós listára felkerült Arkagyij Dvorkovics, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) orosz elnöke is, aki bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét a FIDE élén.

„Az EU döntését jogellenesnek és tisztességtelennek tartom, s fellebbezek ellene. Tekintettel azonban arra, hogy amíg hivatalos bírósági döntés nem születik és/vagy a döntést nem helyezik hatályon kívül, ezek a szankciók akadályozhatják a FIDE stabil működését, úgy döntöttem, önként és azonnali hatállyal felfüggesztem FIDE-elnöki tisztem ellátását a szankciók időtartamára” – mondta a nemzetközi szövetség honlapjának a sportvezető.

A FIDE tanácsa elfogadta Dvorkovics döntését, aki 2018-ban vette át a szervezet irányítását, 2022-ben pedig újraválasztották pozíciójában. A következő elnökválasztásra a FIDE szeptemberi közgyűlésén kerül sor, amelyet Szamarkandban tartanak. Ideiglenes elnökként a korábbi világbajnok legenda, Viswanathan Anand, a szervezet alelnöke veszi át az irányítást.

 

sakk vívás Mihail Mamiasvili Sztanyiszlav Pozdnyakov Arkagyij Dvorkovics
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