Nemzeti Sportrádió

Úszás: Sárkány Zétényé a harmadik magyar arany a nyílt vízi ifi Eb-n

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.07.24. 14:10
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Címkék
nyílt vízi úszás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Magyar győzelemmel és egy bronzérem birtokba vételével folytatódott a nyílt vízi úszók Velencei-tavi korosztályos Európa-bajnoksága, amelyen a második napon Sárkány Zétény hatalmas fölénnyel diadalmaskodott, míg Pannonhalmi Lázár harmadikként érkezett célba 5 kilométeren.

Hat éremnél, közte három aranynál tartanak a mieink a sukorói nyílt vizes junior Eb-n, miután pénteken délelőtt a Kőbánya SC nagy tehetsége,

Sárkány Zétény „utcahosszal” végzett az élen az U14-15-ösök öt kilométeres versenyében.

Így két nap után megvan a harmadik kontinensbajnokunk is a hazai csúcsviadalon annak nyomán, hogy a csütörtöki nyitányon Grandpierre Krisztián győzött az U18-19-esek 10, illetve Kreisz Bálint a 16-17 éves korosztály 7,5 kilométeres távján.

A 15 esztendős Sárkány hamar bearanyozta a napot a 28 indulót felvonultató 5 km megnyerésével. Teljesítményét érzékletesen minősíti, hogy végig vezetve csaknem 49 másodpercet vert rá a második helyezett orosz Alan Noszovra, aki a záró etapon hagyta le a bronzérmes Pannonhalmi Lázárt. A szám harmadik magyarja, Matteo Genest ötödik lett.

Az U14-15-ös lányoknál a mieink nem tudtak dobogós pozícióban végezni: az első három helyet lefoglaló orosz trojka mögött Mérai Janka – csaknem másfél perces hátránnyal – ötödikként végzett, míg Barta Nóra hatodikként, Kádár Csenge pedig nyolcadikként fejezte be a versenyt a 28 fős mezőnyben.

Két nap után és a szombat-vasárnapi erőpróbák előtt Magyarország a pénteki két medállal, illetve Grandpierre és Kreisz aranyával, továbbá Marosszéki Armand ezüstjével és Bartalos Anna bronzával együtt fél tucat érmet halmozott fel, és félidőben vezeti a „tezaurációs” tabellát Oroszország (2, 2, 3) és Olaszország (1, 1, 0) előtt.

(Kiemelt képünkön: A tavaly EYOF-bajnok Sárkány Zétény esélyeshez méltóan győzött 5 kilométeren a Velencei-tavonForrás: MÚSZ)

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