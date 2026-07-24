„Aprópénzért” lett a Barcelona játékosa Karim Adeyemi

Az álmok valóra válnak. Fabrizio Romano, az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró már májusban közzétette közösségi médiafelületein, hogy Karim Adeyemi, a Borussia Dortmund szélsője azt mondta ügynökének, a portugál Jorge Mendesnek: „Csakis az FC Barcelonába akarok menni. Ez a gyermekkori álmom.”

Akkor már tudni lehetett, hogy a 24 éves, 11-szeres német válogatott – de az idei vb-keretből kimaradó – labdarúgó nem hosszabbítja meg a Dortmundban 2027 nyarán lejáró szerződését, így csak az volt a kérdés, hová igazol.

Fabrizio Romano július 10-én posztolta, hogy az álmai valóra váltak, és a katalán sztárcsapatnál folytatja pályafutását, amelynél 2031-ig ír alá. Némiképp meglepő összegért, hiszen a mai nemzetközi labdarúgásban az érte kifizetett 22 millió euró lényegében aprópénz. Ehhez járul még a transzferguru értesülése szerint hétmillió eurós bónusz, amely a lejátszott mérkőzések száma, valamint a csapattal megnyert trófeák függvénye. Adminisztratív okokból többször el kellett halasztani a hivatalos bemutatást, de csütörtökön végre sor került erre is.

Az FC Barcelona szurkolói honlapjai és podcastjei máris azt igyekeznek megjövendölni, milyen poszton számít Hansi Flick vezetőedző új játékosára, aki leginkább jobbszélsőként szerepelt eddig, amely posztra viszont ott van a csapatban Lamine Yamal. Ha a friss világbajnok tartalékának szerződtették, persze már nem is kevés érte a 22 millió euró... Szerepelhet nyilván a bal szélen is, oda viszont nemrégiben igazolta a Barca Newcastle-ből Anthony Gordont – nyolcvanmillió euróért, szóval, az a poszt valószínűleg Gordoné lesz, aki az Argentína elleni vb-elődöntő angol – sokáig győztesnek tetsző – gólját szerezte. De persze még lehet sok variálás a katalán támadósorban, mivel a Sky Sports értesülése is tartja magát, amely szerint a vb-döntő egyetlen góljának szerzője, Ferran Torres a PSG-hez távozik, és, ugye, csatárposztról távozott Robert Lewandowski is.

Adeyemi még 2022 nyarán érkezett Dortmundba az osztrák Red Bull Salzburgtól, az akkor a Manchester Cityhez tovább álló Erling Haalandot szerették volna vele pótolni a fekete-sárgák, akik harmincmillió eurót fizettek érte. De sérülései és ingadozó formája miatt nem tudta igazán megvetni a lábát a kezdőcsapatban, és mivel jelezte, nem érzi jól magát, és semmiképpen sem hosszabbít, a BVB kénytelen volt áron alul értékesíteni. Pályafutása alakulása mindamellett újabb remek példája a salzburgi utánpótlás-nevelés kiváló teljesítményének, hiszen Haaland mellett Szoboszlai Dominik útja is onnan vezetett a Bundesligába (RB Leipzig), majd a Premier League-be (Liverpool), és, ugye, jelenleg az osztrák élcsapatnál szerepel Redzic Damir, a magyar válogatott 23 esztendős támadója is.