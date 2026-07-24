A hétvégén a pesti rakparton ingyenesen kipróbálható a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága

Egy ingyenes program keretében július 25-én és 26-án bárki i kipróbálhatja a padelozást a pesti rakparton.

„A szabad Rakpart és a PadelXBalaton program együttműködésének köszönhetően a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága költözik a hétvégén Budapest új közösségi terére, a rakpartra. A világörökségi helyszín, amelyre hétvégenként átlagosan mintegy huszonötezer ember látogat ki, ezen a hétvégén a sport találkozási pontjává válik” – írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Az ideiglenes pályán profi edzők vezetésével bárki tesztelheti a legmodernebb ütőket, részt vehet ügyességi játékokon, és értékes nyereményekért is versenyezhet.

A hétvége során bemutatómérkőzések, magyar válogatott játékosok, nemzetközi versenyzők és meghívott profi sportolók gondoskodnak a magas színvonalú programról.

Ütőt ragadnak ismert hazai közéleti szereplők, influenszerek, valamint korábbi élsportolók – köztük futball- és jégkoronglegendák – is, akik crossover mérkőzéseken mérik össze tudásukat.