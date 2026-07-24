Nemzeti Sportrádió

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A hétvégén a pesti rakparton ingyenesen kipróbálható a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága

P. K./MTIP. K./MTI
2026.07.24. 15:49
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csupasport programajánló padel
Egy egyedi kialakítású padelpályán ingyenesen próbálhatják ki a sportágat a hétvégén a pesti rakpartra kilátogatók.

 

Egy ingyenes program keretében július 25-én és 26-án bárki i kipróbálhatja a padelozást a pesti rakparton.

„A szabad Rakpart és a PadelXBalaton program együttműködésének köszönhetően a világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága költözik a hétvégén Budapest új közösségi terére, a rakpartra. A világörökségi helyszín, amelyre hétvégenként átlagosan mintegy huszonötezer ember látogat ki, ezen a hétvégén a sport találkozási pontjává válik” – írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. 

Az ideiglenes pályán profi edzők vezetésével bárki tesztelheti a legmodernebb ütőket, részt vehet ügyességi játékokon, és értékes nyereményekért is versenyezhet. 

A hétvége során bemutatómérkőzések, magyar válogatott játékosok, nemzetközi versenyzők és meghívott profi sportolók gondoskodnak a magas színvonalú programról. 

Ütőt ragadnak ismert hazai közéleti szereplők, influenszerek, valamint korábbi élsportolók – köztük futball- és jégkoronglegendák – is, akik crossover mérkőzéseken mérik össze tudásukat.

 

csupasport programajánló padel
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