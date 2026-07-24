Nemzeti Sportrádió

F1, Magyar Nagydíj, 1. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.24. 13:16
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Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
szabadedzés F1 Magyar Nagydíj Formula–1 Hungaroring
Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 11. állomás Mogyoród, ahol a 41. Magyar Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 45 pontra növelte az előnyét, de a helyszínre favoritként megérkező Ferrari még a nyári szünet előtt közeledne hozzá. Lewis Hamilton rekorddöntés kapujában, az Aston Martin az idényét kívánja menteni, miközben több pilóta jövője is eldőlhet. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Magyar Nagydíj Formula–1 Hungaroring
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