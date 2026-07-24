F1, Magyar Nagydíj, 1. szabadedzés
Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 11. állomás Mogyoród, ahol a 41. Magyar Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 45 pontra növelte az előnyét, de a helyszínre favoritként megérkező Ferrari még a nyári szünet előtt közeledne hozzá. Lewis Hamilton rekorddöntés kapujában, az Aston Martin az idényét kívánja menteni, miközben több pilóta jövője is eldőlhet. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
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