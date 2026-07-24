F1, Magyar Nagydíj, 1. szabadedzés

Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 11. állomás Mogyoród, ahol a 41. Magyar Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 45 pontra növelte az előnyét, de a helyszínre favoritként megérkező Ferrari még a nyári szünet előtt közeledne hozzá. Lewis Hamilton rekorddöntés kapujában, az Aston Martin az idényét kívánja menteni, miközben több pilóta jövője is eldőlhet. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

41. MAGYAR NAGYDÍJ JÚLIUS 24., PÉNTEK 1. szabadedzés 13.30–14.30 2. szabadedzés 17.00–18.00 JÚLIUS 25., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚLIUS 26., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Holland Nagydíj, Zandvoort augusztus 23., 15.00 Olasz Nagydíj, Monza szeptember 6., 15.00 Spanyol Nagydíj, Madrid szeptember 13., 15.00