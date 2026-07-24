Strandröplabda Eb: olimpiai bronzérmessel is egy csoportban a magyar páros

Villám Lilla és Kun Stefánia szabadkártyás kettőse – amely jelenleg Kínában versenyez – a varsói ceremónián az utolsó kalapba kapott besorolást, s végül az E-csoportba került.

A négyesben svájci, osztrák és német riválissal találkoznak, közülük a legnagyobb név egyértelműen Joana Mäder, aki – még leánykori nevén, Joana Heidrichként – a tokiói ötkarikás játékokon dobogóra állhatott Anouk Vergé-Dépré oldalán. A 34 esztendős Mäder – aki 2020-ban Európa-bajnok volt – és a 21. születésnapját szombaton ünneplő, U20-as kontinensbajnok Leona Kernen erre az évre álltak össze, s a nemzetközi versenyeken már többször is négy közé jutottak.

Az ötödik helyen kiemelt svájci kettősön kívül Villáméknak a 10.-ként rangsorolt osztrák testvérpárral, Dorina és Radja Klingerrel, valamint az Eb-rangsorban 23. német Sandra Ittlingerrel és Kim van de Veldével kell majd megküzdeniük a továbbjutásért.

Klingerék 29, illetve 26 évesek, világbajnokságon 17., Eb-ken pedig a kilencedik hely a legjobbjuk, míg a rutinos, 32 és 33 éves német duó tagjai közül Ittlinger korábban volt Eb-5. és vb-9., van de Velde - Cinja Tillmann oldalán - pedig 2020-ban ezüstérmet szerzett a kontinenstornán.

A négyszeres magyar bajnok Villám és Kun tavaly óta versenyez együtt, az elmúlt másfél évben három Futures besorolású nemzetközi versenyen is dobogóra állhattak.

Az idei Eb-n mindkét nemnél 14 ország 32 párosa szerepel, a csoportok első helyezettjei egyből nyolcaddöntőbe jutnak, a második és harmadik helyen záróknak ehhez még egy egyenes kieséses kört kell sikerrel venniük. A két aranyérmes indulási jogot szerez országának a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Magyar duó 21 év elteltével léphet homokra ismét a kontinensviadalon, melyet idén a lengyelországi Stare Jablonkiban rendeznek augusztus 12. és 16. között.

Magyar részről legutóbb 2005-ben Gudmann Csilla és Kovács Barbara a 17. helyen zárt, a legjobb eredményt 2001-ben Ancsin Ildikó és Grózer Anna, illetve 2002-ben Nagy Krisztina és Schlégl Katalin érte el: mindkét kettős a kilencedik helyen végzett.