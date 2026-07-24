Nemzeti Sportrádió

Osztrák jégkorongliga: otthon kezdi az idényt a két magyar csapat

2026.07.24. 15:14
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Címkék
osztrák jégkorongliga FTC-Telekom jégkorong Hydro Fehérvár AV19 ICEHL
A Hydro Fehérvár AV19, valamint a tavaly újonc FTC-Telekom is hazai pályán kezdi meg szeptember 18-án az osztrák jégkorongliga 2026–2027-es idényét.

A liga pénteki bejelentése szerint a ferencvárosiak a szlovén Olimpija Ljubljanát a Tüskecsarnokban, a fehérváriak a MET Arénában a Black Wings Linz csapatát fogadják. Szeptember 19-én a Ljubljana a Fehérvár vendége lesz. A teljes menetrend a jövő héten válik ismertté.

 

osztrák jégkorongliga FTC-Telekom jégkorong Hydro Fehérvár AV19 ICEHL
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