Nemzeti Sportrádió

Szabadkőművesek, energiavámpírok, fekete mágia – elképesztő összeesküvés-elméletek terjednek a vb-döntőről

T. Z.T. Z.
2026.07.24. 11:11
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb-döntő Argentína Spanyolország
Az argentin labdarúgó-válogatott világbajnoki döntős veresége után a közösségi médiát ellepték az összeesküvés-elméletek. A Marcának több sem kellett, 13 pontban összeszedte az elképesztőbbnél elképesztőbb elméleteket, amelyek között szabadkőművesek és energiavámpírok is szerepelnek.

1. A labda valójában bent volt Cubarsí hatalmas mentésénél 
Mindegyik közül rögtön talán az első a legmegdöbbentőbb elmélet. Egyesek azt állítják, hogy Pau Cubarsí utolsó perces mentésénél a labda valójában áthaladt a gólvonalon, de akadnak olyanok is, akik szerint a labdában lévő chipet is manipulálták, hogy végül ne szülessen gól az argentinok egyik utolsó támadásából.

2. Megfenyegették a játékosokat
Az elmélet szerint az argentin futballisták hozzátartozóit megfélemlítették, ezért nem nyerhette meg a meccset a címvédő.

3. Szokatlan doppingellenőrzés
Egyes híresztelések szerint a FIFA közvetlenül a döntő előtt rendkívüli doppingvizsgálatot tartott az argentin válogatott bázisán, ami megzavarta a játékosokat. A FIFA később ezeket a pletykákat cáfolta.

4. Nemzetközi összeesküvés
Donald Trump, a spanyol király, Florentino Pérez, az Atlético Madrid és más szereplők állítólag egy Argentína-ellenes tervet fundáltak ki a döntő előtt nagy részletességgel.

5. A Falkland-szigetek és a brit kormány
Egy TikTok-felhasználó úgy vélte, hogy a brit kormány így akarta büntetni Argentínát a Falkland-szigetekre utaló transzparens miatt. Szerinte az sem véletlen, hogy pont Cuti Romero és Lisandro Martínez sérült meg (előbbit a 70. percben kellett lecserélni), hiszen ők voltak azok, akik a transzparenst a kamerába mutogatták az angolok elleni meccs után.

6. Címvédés márpedig nem lehet
Gyakorta emlegetett teória, hogy üzleti és politikai okokból eleve kizárt volt annak a lehetősége, hogy Argentína megvédje világbajnoki címét.

7. Infantino 
Egy másik megközelítés, hogy Gianni Infantinót a 2027-es FIFA-elnökválasztáson erőteljesen támogatják a spanyolok, cserébe pedig az elnök hajlandó volt segíteni a hispánokat.

8. FBI 
Egy újabb elmélet szerint az FBI még a stadionban őrizetbe akarta venni az Argentin Labdarúgó-szövetség elnökét. A szövetség részéről ezt később hivatalosan is cáfolták, az ugyanakkor tény, valóban folyik amerikai vizsgálat az argentin szövetség bizonyos kétes üzleti tevékenységeivel összefüggésben.

9. Szabadkőművesek, Messi fürdetős fotója
A Lionel Messiről készült, Lamine Yamalt csecsemőként fürdető, elhíresült fotót egyesek szabadkőműves beavatási szertartásként értelmezik. Úgy vélik: a képen jelképesen Dél-Amerikáról Európára száll át az uralkodás a labdarúgásban. Mások a döntő időpontjában, a 106. percben szerzett gólban vagy a MetLife Stadion kialakításában is titkos számmisztikai összefüggéseket vélnek felfedezni.

10. Fogadóirodák a háttérben
Egyes összeesküvés-elméletek szerint Lisandro Martínez és Cuti Romero sérülése, valamint Argentína visszafogott támadójátéka a fogadóirodákkal kötött titkos megállapodás része volt.

11. Katonai bázisok a világbajnoki címért cserébe
Az egyik legvadabb teória: Spanyolország azért nyerhette meg a tornát, mert engedélyezte az Egyesült Államoknak a rotai és moróni katonai bázisok használatát. Erre persze semmilyen bizonyíték nincs, ráadásul a spanyol kormány korábban ennek épp ellenkezőjét állította.

12. Energiavámpírok, fekete mágia
Sok szurkoló arról beszélt, hogy a döntő alatt elszívták az energiájukat, mások pedig fekete mágiát vagy boszorkányságot emlegettek. Az ezekről szóló TikTok-videók milliós nézettséget értek el.

13. A játékvezető 
Sokan Slavko Vincic játékvezető nyakába varrták az argentinok vereségét. Olyannyira elterjedt ez a nézet, hogy a Change.org oldalon közel százezer aláírás gyűlt össze a világbajnoki döntő újrajátszását követelő petícióhoz. A kezdeményezők azt sérelmezik, hogy a szlovén bíró elfogultan, sőt korrupt módon vezette a mérkőzést.

 

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