Senna, Mansell, Hamilton, Schumacher, Alesi, Piquet – már nevük is van a Hungaroring kanyarjainak

1. kanyar: Piquet. A brazil Nelson Piquet volt az első két Magyar Nagydíj győztese, és emlékezetes volt az első kanyarban a legendás Ayrton Sennával szembeni driftelős előzése.

2. kanyar: Hamilton. 8 futamgyőzelmével és 9 pole pozíciójával eddig Lewis Hamilton az abszolút rekorder a magyar versenypályán. Korábban ő maga mondta, hogy ha egyszer kanyart neveznének el róla, a kettest választaná, ez pedig így is történt!

„Sosem gondoltam volna, hogy ilyesmi megadatik nekem. Hálás vagyok Budapestnek és Magyarországnak, hogy megtartják ezt a nagydíjat, valamint azért a támogatásért is, amit hosszú évek óta kapok. Menő belegondolni, hogy a történelem része leszek itt a visszavonulásom után is” – mondta Hamilton a Nemzeti Sportnak.

3. kanyar: Forrás (Spring). Mivel a Hungaroring a Három-forrás völgyében terül el, adta magát az elnevezés.

4. kanyar: Mansell. A brit Nigel Mansellnek elképesztő történetei vannak a 4-es kanyarról, 1987-ben utcahosszal vezetett, amikor öt körrel a vége előtt leoldott a jobb hátsó kerékanyája, és elveszítette a versenyt. Aztán két évvel később a Ferrarival a 12. helyről rajtolva sorra hagyta maga mögött az ellenfeleket, a 4-es kanyar felé vezető szakaszon megelőzte az élen álló Ayrton Sennát is, így megnyerte a futamot. 1992-ben egyébként a Hungaroringen ünnepelhette a világbajnoki címét.

5. kanyar: Mogyoród. A pálya területe közigazgatási szempontból Mogyoródhoz tartozik, amelyhez légvonalban ez a kanyar van a legközelebb.

6-7. kanyar: Driving Center. Magyarország első vezetéstechnikai centruma 1998-ban nyitotta meg itt a kapuit, célja a biztonságos közúti közlekedés.

8-9. kanyar: Buda/Pest. Bár a magyar versenypálya Mogyoródhoz tartozik, a legtöbben – így a pilóták is – a közeli Budapesttel kötik össze. Ezért kapta a kanyarkombináció a Buda/Pest nevet.

10. kanyar: Duna (Danube). Ezt a döntést sem kell megmagyarázni, a Budapestet kettészelő Duna hazánk ikonikus folyója.

11. kanyar: Alesi. Az 1995-ös Magyar Nagydíj óta ezt a kanyart a legtöbb magyar szurkoló, sőt, a teljes hazai autósport-közösség Alesi-kanyarnak nevezi egy emlékezetes edzésbaleset miatt. Ezért aztán nem is lehetett kérdés, kiről kapja a nevét a 11. kanyar.

12. kanyar: Schumacher. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher négyszer nyerte meg a Magyar Nagydíjat, sőt, 2001-ben ezen a pályán szerezte meg a világbajnoki címet is, de nyert itt csapatvilágbajnoki címet is a Ferrarival.

13. kanyar: Senna. 1986-ban, az első Magyar Nagydíjon Ayrton Senna indult a pole pozícióból, és végül második lett, majd 1988-ban, 1991-ben és 1992-ben is a dobogó tetejére állhatott a Hungaroringen.

14. kanyar: Szisz. A pálya utolsó kanyarja egy magyar származású gépészmérnökről, Szisz Ferencről kapta a nevét, aki a Renault gyár tesztelési osztályvezetője volt, és 1906. június 26-27-én Franciaországban megnyerte a világ legelső Grand Prix-jét. Emlékét szobor őrzi a Hungaroring szoborparkjában.

Három versenyző – Nigel Mansell, Lewis Hamilton és Jean Alesi – már kézlenyomatát is adta, melyeket betonból kiöntenek, és a versenypálya bukóterében helyeznek el.