Nemzeti Sportrádió

Döntött Háfra Noémi sorsáról a Mosonmagyaróvár – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.07.10. 10:46
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Háfra Noémi 2027 nyaráig marad (Fotó: Motherson Mosonmagyaróvári KC)
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A Motherson Mosonmagyaróvári KC aktiválta a Háfra Noémi szerződésében szereplő plusz egy éves opciót, így a rutinos balátlövő a 2026–2027-es idényben is az óvári csapatot erősíti.

A 27 éves játékos tavaly nyáron a Váctól érkezett Mosonmagyaróvárra, ám első évadát jelentősen megnehezítette egy térdműtét, amely miatt a bajnokság csaknem felét ki kellett hagynia. A hosszú rehabilitáció után azonban az idény hajrájára ismét teljes értékű játékossá vált, és teljesítményével meggyőzte a klub vezetőségét, amely élt a szerződésében szereplő hosszabbítási opcióval.

„Az előző idény nagyon nehéz volt számomra, hiszen a térdműtétem miatt sajnos a kiírás csaknem felében nem lehettem a csapat mellett. A visszatérés rengeteg munkát és még több türelmet igényelt”idézi a klub Háfra Noémit.

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A balátlövő kiemelte, hogy a rehabilitáció során végig számíthatott a szakmai stáb és csapattársai támogatására, ennek is köszönhetően az évad végére újra egészségesen térhetett vissza a pályára.

„Ezt a lendületet szeretném átvinni az előttünk álló idényre is. Nagyon jó csapatunk van, amelyben nagy lehetőségek rejlenek, és hiszem, hogy a közösen elvégzett munka meghozza az eredményét” – fogalmazott.

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