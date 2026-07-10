Döntött Háfra Noémi sorsáról a Mosonmagyaróvár – hivatalos
A 27 éves játékos tavaly nyáron a Váctól érkezett Mosonmagyaróvárra, ám első évadát jelentősen megnehezítette egy térdműtét, amely miatt a bajnokság csaknem felét ki kellett hagynia. A hosszú rehabilitáció után azonban az idény hajrájára ismét teljes értékű játékossá vált, és teljesítményével meggyőzte a klub vezetőségét, amely élt a szerződésében szereplő hosszabbítási opcióval.
„Az előző idény nagyon nehéz volt számomra, hiszen a térdműtétem miatt sajnos a kiírás csaknem felében nem lehettem a csapat mellett. A visszatérés rengeteg munkát és még több türelmet igényelt” – idézi a klub Háfra Noémit.
A balátlövő kiemelte, hogy a rehabilitáció során végig számíthatott a szakmai stáb és csapattársai támogatására, ennek is köszönhetően az évad végére újra egészségesen térhetett vissza a pályára.
„Ezt a lendületet szeretném átvinni az előttünk álló idényre is. Nagyon jó csapatunk van, amelyben nagy lehetőségek rejlenek, és hiszem, hogy a közösen elvégzett munka meghozza az eredményét” – fogalmazott.