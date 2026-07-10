Enyingi Patrik kevés versenyen indulva próbál meg nagyot alkotni a nyáron

NEM VOLT KÖNNYŰ helyzetben az elmúlt hónapokban Enyingi Patrik. A kiváló négyszázas sprinter a fedett pályás szezonban sérüléssel bajlódott, majd eredményes tavaszi felkészülés után a nyár elején alig jutott versenylehetőséghez, pedig a 44.84-es egyéni rekord, amivel tavaly néhány hétig országos csúcstartó is volt, jó alapot adhatott volna egy izgalmas versenyszezonra…

„Most már teljesen egészséges vagyok. Szerencsétlenül jött ki, hogy télen éppen a fedett pályás szezonban volt két sérülésem is – mondta lapunknak Enyingi Patrik. – Sok időt vett igénybe, hogy ezeket helyrehozzuk. Most már minden rendben, először az áprilisi, dél-afrikai edzőtáborban tudtam százszázalékos munkát végezni. Viszonylag későn kezdtünk, mégis jó alapot adott a nyári versenyekre és a felkészülésre.”

Saját bevallása szerint májusban még nem volt csúcsformában, de tudták, hogy a formába hozásnak mi a menete és mikorra lesz olyan állapotban, ami a saját elvárásainak is megfelel. Szeret ennél többet futni a fő versenyek előtt, mert az hozza meg a jó formáját, ezért is volt annyira csalódott, hogy nem jutott be csak két külföldi egynaposra (május 29., Limassol, 46.10; június 19., Dessau, 45.53).

„Két négyszázat futottam, másodikra hat tizedet javítottam, ám ezt még jóval lejjebb tudjuk tornázni, hiányzott rá egy hétre egy harmadik verseny is. Úgy voltunk vele, hogy mivel ez nem valósult meg, visszaállunk az intenzív edzésmunkára. Két ilyen hetem is volt, utána jött a lehetőség, hogy itthon, a Tisza-kupán fussak két százat és egy kétszázat.”

A 200 métert „nem gyenge”, 20.58-as idővel nyerte meg (2.5-ös hátszélben) Szegeden, 100 méteren 10.30-at (3.6-os hátszél) és 10.24-et futott (5.5-ös hátszél).

„Különösebb tervünk nem volt egyik távval sem, de mindig is szerettem ezeket a rövidebb futásokat, ami még gyorsabb sprint. Amikor lehetőség van rá, edzőm, Körmendy Katalin ezt meg is engedi. A cél az volt, hogy fáradtabb állapotban odaálljunk és egy utolsó ingert adjunk a szervezetemnek. A Gyulai István Memorialig ezen a héten már könnyebbre vesszük, azt terveztük ugyanis az egyik fő versenynek. Azon kívül az Eb előtt már csak az ob-n fogok elindulni, jelenleg más eseményre nincs kilátás” – tekintett előre a 25 éves atléta.

Az augusztusi birminghami kontinensviadalra egyéniben simán, a szintidő teljesítésével kvalifikált, de az elmúlt időszakban oly sikeres 4x400-as férfiváltóban is kulcsszerepet kaphat.

„Szeretnék döntő közelébe kerülni mind egyéniben, mind a váltóval. A váltó is prioritás, ám én és Molnár Attila addigra remélhetőleg már több futáson is túl leszünk, igaz, egyéniben a legjobb tizenkettőnek az első körben nem kell futnia, automatikusan továbbjut. Bízunk benne, hogy a váltóval be tudunk kerülni a fináléba, amelyben nagyon össze kell szednünk magunkat és akkor bármit ki lehet hozni belőle. Nem mondanám ezt alapelvárásnak, mert sok ország képes lehet négy friss embert odaállítani az elődöntőre, akik egyéniben nem álltak rajthoz. Ettől függetlenül bizakodó vagyok, hogy sikeresen szerepelünk” – mondta a MATE-GEAC sportolója