Nemzeti Sportrádió

A királlyal vacsoráztak a belga válogatott tagjai – képek

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.10. 10:12
null
Fülöp királlyal szelfiztek a belga válogatott tagjai (Fotó: Facebook, Belgian Red Devils)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Belgium
Nem akármilyen társaságban töltötte a belga labdarúgó-válogatott a Spanyolország elleni vb-negyeddöntő előestéjét, ugyanis Fülöp király meglátogatta a csapatot, és együtt is vacsorázott velük.

Fülöp 2013 óta Belgium uralkodója, és nagy szurkolója hazája labdarúgó-válogatottjának. Követi a csapat mérkőzéseit, és korábban beszélt Rudi Garcia szövetségi kapitánnyal, Youri Tielemansszal és Romelu Lukakuval is a vb alatt.

A király most Los Angelesbe is elutazott, hogy találkozhasson a válogatottal, és a Spanyolország elleni negyeddöntő előestéjén együtt is vacsorázott a játékosokkal és a stábtagokkal. Fülöp király Tielemans és a sérült Amadou Onana között foglalt helyet, s a szövetség által megosztott fényképeken úgy tűnik, az uralkodó jól érezte magát a labdarúgók társaságában.

Fülöp a beszédében elmondta, hogy beállította hajnali kettőre az ébresztőjét, hogy az előző fordulóban láthassa az Egyesült Államok elleni nyolcaddöntőt, amelyet a lányával követett végig. A vacsora után a szövetség elnöke, Pascal Van Damme átadott egy dedikált idegenbeli válogatott mezt a királynak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 vb 2026 Belgium
Legfrissebb hírek

Csapattársa Bellinghamről: Érezni rajta, hogy el akarja dönteni a nagy meccseket

Foci vb 2026
9 perce

Pintér Ádám: Belgiumnak pontrúgásból vagy kontrából lehet esélye

Foci vb 2026
24 perce

Visszatérnek első számú mezükhöz a spanyolok, türkizben a belgák

Foci vb 2026
29 perce

Nem fél a belgáktól, de nem is becsüli le őket a spanyol kapitány

Foci vb 2026
42 perce

A brazil válogatottat is vendégül látta már Amerika legújabb edzőközpontja

Foci vb 2026
49 perce

Vb 2026: több játékvezetőt már hazaküldtek – sajtóhír

Foci vb 2026
1 órája

Deschamps megvédte Mbappét: Nem diktátor, sőt példát mutat a társainak

Foci vb 2026
1 órája

Van közös Mbappé édesanyjában és Jürgen Kloppban

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik