A királlyal vacsoráztak a belga válogatott tagjai – képek

Fülöp 2013 óta Belgium uralkodója, és nagy szurkolója hazája labdarúgó-válogatottjának. Követi a csapat mérkőzéseit, és korábban beszélt Rudi Garcia szövetségi kapitánnyal, Youri Tielemansszal és Romelu Lukakuval is a vb alatt.

A király most Los Angelesbe is elutazott, hogy találkozhasson a válogatottal, és a Spanyolország elleni negyeddöntő előestéjén együtt is vacsorázott a játékosokkal és a stábtagokkal. Fülöp király Tielemans és a sérült Amadou Onana között foglalt helyet, s a szövetség által megosztott fényképeken úgy tűnik, az uralkodó jól érezte magát a labdarúgók társaságában.

Fülöp a beszédében elmondta, hogy beállította hajnali kettőre az ébresztőjét, hogy az előző fordulóban láthassa az Egyesült Államok elleni nyolcaddöntőt, amelyet a lányával követett végig. A vacsora után a szövetség elnöke, Pascal Van Damme átadott egy dedikált idegenbeli válogatott mezt a királynak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!