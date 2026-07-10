Vb 2026: több játékvezetőt már hazaküldtek – sajtóhír

A portál beszámolója szerint tíz játékvezető, tíz asszisztens és hat videóbíró már nincs ott az utolsó mérkőzésekre készülő keretben.

A FIFA döntése értelmében a japán Araki Juszuke, a szaúd-arábiai Halid Al-Turaisz, az arab emírségekbeli Omar Al-Ali, a dél-afrikai Abongile Tom, a Costa Rica-i Juan Calderón, a jamaicai Oshane Nation, a kolumbiai Andrés Rojas, a perui Kevin Ortega, az új-zélandi Campbell-Kirk Kawana-Waugh és a svájci Sandro Schärer szolgálataira már nem számítanak a tengerentúli vb-n. Nem meglepő az ő távozásuk, hiszen az egy meccset vezető (Új-Zéland–Egyiptom) Omar Al-Ali kivételével csak negyedik játékvezetői feladatokat láttak el.

A videósok közül az ausztrál Shaun Evans, a kínai Fu Ming, a marokkói Hamza El-Farik, a mexikói Erick Miranda, a brazil Rodolpho Toski és a svájci Fedayi San fejezte be a közreműködést.