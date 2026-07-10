Nemzeti Sportrádió

Deschamps megvédte Mbappét: Nem diktátor, sőt példát mutat a társainak

R. D. P.R. D. P.
2026.07.10. 10:24
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Didier Deschamps kiállt a vb egyik, ha nem a legjobb játékosa mellett (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Kylian Mbappé diktátor francia labdarúgó-válogatott Didier Deschamps
Didier Deschamps a Marokkó elleni világbajnoki győzelem után egyértelműen megvédte csapatkapitányát, Kylian Mbappét az őt érő kritikákkal szemben. A francia szövetségi kapitány szerint sokan téves képet alakítottak ki a támadóról, akit gyakran önzőnek vagy éppen „diktátornak” bélyegeznek.

„Sokan úgy gondolják, hogy Kylian egyfajta diktátor, aki csak saját magával foglalkozik. Pedig kapitányként példamutató” – fogalmazott Deschamps a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A szakember hangsúlyozta, hogy Mbappé értékét nem kizárólag a góljai mutatják meg. Szerinte a Real Madrid támadója a pályán tanúsított hozzáállásával, munkájával és vezetői szerepével is bizonyítja, hogy méltó a csapatkapitányi karszalagra.

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Részletesen beszélt a tizenegyesről is, amelyet a marokkói kapus kivédett. Elmondása szerint a VAR-ellenőrzések teljesen kizökkentették őt.

Deschamps ezzel igyekezett eloszlatni azokat a véleményeket, amelyek szerint Mbappé túlságosan nagy befolyással bír a francia válogatottnál, és saját érdekeit a csapatéi elé helyezi. A kapitány szerint ennek éppen az ellenkezője igaz: Mbappé példát mutat társainak, és meghatározó szerepet játszik a csapat egységének megőrzésében.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (0–0)

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