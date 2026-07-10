Deschamps megvédte Mbappét: Nem diktátor, sőt példát mutat a társainak

„Sokan úgy gondolják, hogy Kylian egyfajta diktátor, aki csak saját magával foglalkozik. Pedig kapitányként példamutató” – fogalmazott Deschamps a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A szakember hangsúlyozta, hogy Mbappé értékét nem kizárólag a góljai mutatják meg. Szerinte a Real Madrid támadója a pályán tanúsított hozzáállásával, munkájával és vezetői szerepével is bizonyítja, hogy méltó a csapatkapitányi karszalagra.