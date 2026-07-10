Deschamps megvédte Mbappét: Nem diktátor, sőt példát mutat a társainak
„Sokan úgy gondolják, hogy Kylian egyfajta diktátor, aki csak saját magával foglalkozik. Pedig kapitányként példamutató” – fogalmazott Deschamps a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
A szakember hangsúlyozta, hogy Mbappé értékét nem kizárólag a góljai mutatják meg. Szerinte a Real Madrid támadója a pályán tanúsított hozzáállásával, munkájával és vezetői szerepével is bizonyítja, hogy méltó a csapatkapitányi karszalagra.
Deschamps ezzel igyekezett eloszlatni azokat a véleményeket, amelyek szerint Mbappé túlságosan nagy befolyással bír a francia válogatottnál, és saját érdekeit a csapatéi elé helyezi. A kapitány szerint ennek éppen az ellenkezője igaz: Mbappé példát mutat társainak, és meghatározó szerepet játszik a csapat egységének megőrzésében.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (0–0)