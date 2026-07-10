Nemzeti Sportrádió

A Mosonmagyaróvár elsőre nem kapott licencet a női kézilabda NB I-re

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.10. 11:02
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A szövetség elsőre elutasította a Mosonmagyaróvár licenckérelmét (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) a hivatalos oldalán számolt be róla, hogy mely csapatok kaptak licencet a következő NB I-es és NB I/B-s idényre, és hogy kiket utasítottak el első fokon.

A magyar szövetség első fokon elutasította a női NB I-ben 8. helyen záró Mosonmagyaróvár kérelmét, a kisalföldiek azonban fellebbezhetnek a határozat ellen. Ha az Európa-ligában negyeddöntőig jutó csapat másodfokon megkapja az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet, akkor az előző idényben 13. helyezett Kozármisleny az NB I/B-ben indulhat. A Kozármisleny mellett egyébként a Békéscsaba is NB I-es licencet kapott, de a bajnoki helyezése miatt (3. lett a másodosztályban) csak az NB I/B-ben indulhat.

A férfiaknál minden pályázó megkapta az első osztályú licencet, az előző bajnokság utolsó két helyén végző Komló és Budakalász így az NB I/B-ben indulhat. A másodosztályban a Ferencváros U21-es csapata nem kapott indulási engedélyt.

A női NB I/B-ben a Dunaújváros – amely 47 év után nyeretlenül, sereghajtóként esett ki az NB I-ből – licenckérelmét utasította el első fokon a szövetség, ha másodfokon átmegy a rostán, akkor az ENUSE az NB II-ben indul, míg az már most eldőlt, hogy az NB I/B-s licence ellenére csak az NB II-ben folytathatja a Mohács és a Szegedi NKE.

AZ NB I MEZŐNYE AZ ELSŐFOKÚ KLUBLICENC-DÖNTÉSEK ALAPJÁN
Férfiak: Budai Farkasok-Rév, Csurgói KK, Dabas KC, FTC-Green Collect, Balatonfüredi KSE, HE-DO B.Braun Gyöngyös, ETO University HT, Egri SzSE, Liqui Moly NEKA, OTP Bank-Pick Szeged, PLER-Budapest, Szigetszentmiklósi KSK, MOL Tatabánya KC, One Veszprém HC 
Nők: Moyra-Budaörs HB, Váci NKSE, DVSC Skyline, MOL Esztergom, Eszterházy SC, FTC-Toyota Kovács, Győri Audi ETO KC, Alba Fehérvár KC, Kozármisleny KA, MTK Budapest, NEKA, Szombathelyi KKA, Vasas SC, Kisvárda Master Good SE

 

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